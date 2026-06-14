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भारत में हेल्थकेयर में बदलाव के 12 साल: PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण

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अमित मालवीय
  • ब्लॉग,
  • Updated:
    जून 14, 2026 16:24 pm IST
    • Published On जून 14, 2026 16:22 pm IST
    • Last Updated On जून 14, 2026 16:24 pm IST
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भारत में हेल्थकेयर में बदलाव के 12 साल: PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण

हेल्थकेयर तक पहुंच किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट में से एक है. एक हेल्दी आबादी न सिर्फ सोशल वेल-बीइंग के लिए जरूरी है, बल्कि यह इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और नेशनल डेवलपमेंट की नींव भी बनाती है. पिछले बारह सालों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने अपने इतिहास के सबसे बड़े हेल्थकेयर बदलावों में से एक किया है. सभी के लिए सस्ती, आसानी से मिलने वाली और अच्छी क्वालिटी वाली हेल्थकेयर के विजन से गाइड होकर, देश ने अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, हेल्थकेयर कवरेज को बढ़ाया है, एडवांस्ड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किए हैं, देसी इनोवेशन को तेज किया है, और खुद को ग्लोबल हेल्थकेयर लीडर के तौर पर स्थापित किया है.

भारत के हेल्थकेयर बदलाव की कहानी सिस्टम, मेडिकल एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स की नींव को मजबूत करने से शुरू होती है. एक मजबूत हेल्थकेयर इकोसिस्टम के लिए काफी संख्या में डॉक्टरों, स्पेशलिस्ट, नर्स और हेल्थकेयर प्रोफेशनल की जरूरत होती है. इस जरूरत को समझते हुए, मोदी सरकार ने पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले कभी नहीं बढ़ाया.

2014 में, भारत में 842 मेडिकल कॉलेज थे. 2026 तक, यह संख्या 2,100 को पार कर गई, जो 2.5 गुना बढ़ोतरी है. इस बढ़ोतरी ने मेडिकल एजुकेशन को इच्छुक स्टूडेंट्स के करीब ला दिया है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं थे. मौकों में बढ़ोतरी भी उतनी ही शानदार रही है. MBBS सीटें 2014 में 51,348 से बढ़कर 2026 में 1.28 लाख हो गई हैं, जबकि इसी समय के दौरान पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें 31,185 से बढ़कर 85,822 हो गई हैं. यह जबरदस्त बढ़ोतरी ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स का एक बड़ा पूल बना रही है जो भारत की बढ़ती हेल्थकेयर जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं और शहरी और ग्रामीण भारत में क्वालिटी केयर तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं.

कैपेसिटी बनाने के साथ-साथ, सरकार ने भारत की कुछ सबसे लगातार पब्लिक हेल्थ चुनौतियों से निपटने पर ध्यान दिया है. टीबी, जिसने ऐतिहासिक रूप से लाखों भारतीय परिवारों पर भारी बोझ डाला है, में शानदार प्रगति हुई है. जल्दी पता लगाने, बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग, बेहतर इलाज की पहुंच, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कम्युनिटी की भागीदारी के जरिए, भारत TB-फ्री बनने की अपनी यात्रा को तेज कर रहा है.

इसके नतीजे शानदार रहे हैं. TB के मामलों में 93.33 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि TB की दर में 21 प्रतिशत की कमी आई है, जो दुनिया भर में गिरावट की रफ्तार से दोगुनी है. इलाज का कवरेज 2015 में 53 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 92 प्रतिशत हो गया है. TB कंट्रोल पहल के तहत 20 करोड़ से ज्यादा कमजोर लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 28 लाख से ज्यादा मरीजों का पता चला है. ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि कैसे लगातार चलने वाली पब्लिक पॉलिसी, टारगेटेड दखल और जमीनी स्तर पर पहुंच के साथ, पब्लिक हेल्थ में बड़े सुधार ला सकती है.

भारत की सफलता TB कंट्रोल से कहीं आगे तक फैली हुई है. जो बीमारियां कभी पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ी चुनौतियां थीं, उन्हें लगातार खत्म करने की तरफ बढ़ाया जा रहा है. 2024 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने भारत को ट्रेकोमा-फ्री घोषित किया, जिससे यह साउथ-ईस्ट एशिया का तीसरा देश बन गया जिसने यह माइलस्टोन हासिल किया. मलेरिया के मामलों में 80 परसेंट से ज्यादा की कमी आई है, जबकि मलेरिया से होने वाली मौतों में 78 परसेंट की कमी आई है. इन कामयाबी के आधार पर, भारत अब टीबी, लेप्रोसी, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, मीजल्स, रूबेला और कालाजार को खत्म करने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहा है. ये कामयाबियां सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर प्रोग्राम और लास्ट-माइल हेल्थकेयर डिलीवरी को मजबूत करने को दिखाती हैं.

COVID-19 महामारी ने शायद आज के समय की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती पेश की. दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक को बचाने के लिए, भारत ने बहुत तेजी, स्केल और इनोवेशन के साथ जवाब दिया. देश ने एक साल से भी कम समय में दो देसी COVID-19 वैक्सीन बनाईं, जिससे उसकी बढ़ती साइंटिफिक और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का पता चलता है. दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव में से एक के सपोर्ट से, देश भर में 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गईं. भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाकर एक शानदार रिकॉर्ड भी बनाया. वैक्सीनेशन कैंपेन की सफलता ने साइंटिफिक इनोवेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कुशल लॉजिस्टिक्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन को मिलाने की ताकत को दिखाया.

भारत के हेल्थकेयर ट्रांसफॉर्मेशन की एक खास बात स्वदेशी इनोवेशन का बढ़ना रहा है. तेजी से, भारत की हेल्थकेयर कहानी उसकी अपनी लैब, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन सेंटर में लिखी जा रही है. बड़ी सफलताओं ने देश की किफायती और आसानी से मिलने वाले हेल्थकेयर सॉल्यूशन डेवलप करने की क्षमता को मजबूत किया है.

भारत ने कैंसर के लिए देश की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी NexCAR19 पेश की, जो दुनिया के सबसे सस्ते CAR-T इलाजों में से एक है. भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन के विकास से डायग्नोस्टिक लागत कम होने और एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी तक पहुंच बेहतर होने का वादा किया गया है. 2024 में, नेफिथ्रोमाइसिन निमोनिया से लड़ने के लिए विकसित भारत का पहला स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक बन गया. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने 10,000 जीनोम को सफलतापूर्वक सीक्वेंस किया, जिससे सटीक दवा और जीनोमिक रिसर्च के लिए एक कीमती आधार तैयार हुआ. इसके अलावा, भारत ने तीन दशकों के अंतराल के बाद पेनिसिलिन G का प्रोडक्शन फिर से शुरू किया, जिससे फार्मास्यूटिकल आत्मनिर्भरता और सप्लाई चेन की मजबूती मजबूत हुई.

टेक्नोलॉजी हेल्थकेयर डिलीवरी को भी नया रूप दे रही है. हेल्थकेयर सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके, भारत डायग्नोसिस, रिसर्च, बीमारी की निगरानी और मरीजों की देखभाल के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है. भारत के लिए हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्ट्रैटेजी (SAHI) के लॉन्च ने बेहतर स्वास्थ्य नतीजों के लिए उभरती टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के कमिटमेंट का संकेत दिया. नेशनल फेडरेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मिले डेटा का इस्तेमाल करके AI हेल्थ मॉडल को वैलिडेट कर रहा है. भारत साउथ-ईस्ट एशिया के उन पहले देशों में से है जिसने हेल्थ के लिए नेशनल AI स्ट्रैटेजी अपनाई है. इन कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए BODH, हेल्थ AI के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है, जिसे IIT कानपुर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने AI-ड्रिवन हेल्थकेयर सॉल्यूशन को टेस्ट और बेंचमार्क करने के लिए डेवलप किया है. ये सभी पहलें मिलकर एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल और डेटा-ड्रिवन हेल्थकेयर इकोसिस्टम की नींव रख रही हैं.

भारत का एक ग्लोबल हेल्थकेयर पावरहाउस के तौर पर उभरना बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स में इसकी बढ़ती लीडरशिप में भी दिखता है. लंबे समय से “दुनिया की फार्मेसी” के तौर पर पहचाना जाने वाला भारत अब बायोफार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल हब बन रहा है. स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क और एक बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बदलाव को आगे बढ़ा रहे हैं.

सरकार ने बायोफार्मा शक्ति (हेल्थकेयर और नॉलेज-बेस्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को मजबूत करना) के लिए ₹10,000 करोड़ देने का वादा किया है, जिसका मकसद लाइफ साइंसेज में रिसर्च, इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन को तेज करना है. भारत की बायोइकॉनमी, जो 2014 में लगभग $10 बिलियन थी, 2025 में बढ़कर लगभग $195 बिलियन हो गई है और 2030 तक इसके $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है. देश में अब 11,800 से ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप हैं, जो इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में से एक बनाता है.

ग्लोबल हेल्थकेयर में भारत का योगदान बेमिसाल है. देश दुनिया की लगभग 70 प्रतिशत एंटी-रेट्रोवायरल दवाएं और UNICEF द्वारा खरीदी गई 55 से 60 प्रतिशत वैक्सीन सप्लाई करता है. FY26 में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट $31 बिलियन को पार कर गया है, जिससे दुनिया भर के देशों को सस्ती दवाएं देने वाले भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर भारत की भूमिका मजबूत हुई है.

इन कामयाबियों को लगातार पब्लिक इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट मिला है. यह मानते हुए कि हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी अपनाने और हेल्थकेयर सर्विसेज के लिए लंबे समय के कमिटमेंट की जरूरत होती है, मोदी सरकार ने हेल्थकेयर खर्च में लगातार बढ़ोतरी की है. 2026-27 के लिए हेल्थकेयर बजट ₹1,06,530 करोड़ है, जो 2014-15 के ₹35,163 करोड़ से 203 परसेंट ज्यादा है. यह बड़ी बढ़ोतरी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने, सर्विस डिलीवरी में सुधार करने और यह पक्का करने के सरकार के कमिटमेंट को दिखाती है कि हेल्थकेयर हर नागरिक तक पहुंचे.

इस बदलाव के दिल में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर पर बढ़ता जोर है. सिर्फ इलाज पर ध्यान देने के बजाय, भारत बीमारियों को होने से पहले ही रोकने में तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है. इसका एक खास उदाहरण HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जिसका मकसद छोटी लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है. इस पहल के तहत, 14 साल की 1.15 करोड़ लड़कियों को 90 दिन के देशव्यापी कैंपेन के जरिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन मिलेगा, जिसे ज्यादा से ज्यादा कवरेज पाने के लिए डिजाइन किया गया है. HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम लागू करने वाले 160 से ज्यादा देशों में शामिल होकर, भारत सर्वाइकल कैंसर का बोझ कम करने और आने वाली पीढ़ियों की सेहत की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है.

कुल मिलाकर, ये उपलब्धियां एक ऐसे हेल्थकेयर सिस्टम की कहानी बताती हैं जो बड़े बदलाव से गुजर रहा है. बढ़ी हुई मेडिकल शिक्षा, मजबूत बीमारी कंट्रोल प्रोग्राम, दुनिया में सबसे आगे वैक्सीनेशन की कोशिशें, स्वदेशी इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली हेल्थकेयर, बायोटेक्नोलॉजी लीडरशिप, ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर पर नए सिरे से ध्यान देने से भारत का हेल्थकेयर इकोसिस्टम मजबूत हुआ है.

यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पिछले बारह सालों की प्रगति यह दिखाती है कि जब पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों की भागीदारी एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत न केवल हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ा रहा है, बल्कि एक ऐसा हेल्थकेयर सिस्टम भी बना रहा है जो ज्यादा समावेशी, मजबूत, भविष्य के लिए तैयार और 1.4 अरब नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम है. एक स्वस्थ भारत की नींव रखी जा चुकी है और हो रहा बदलाव एक ऐसे भविष्य को आकार दे रहा है जहां अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर सुविधाएं कुछ खास लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सभी का अधिकार होंगी.

(अमित मालवीय बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के नेशनल हेड और पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी हैं)
 

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