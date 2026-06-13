TMC में कभी अजेय रहे पार्टी के 'युवराज' अभिषेक बनर्जी का उत्थान और पतन

कुछ साल पहले, मैं कोलकाता गया था, जहां कैमैक स्ट्रीट पर अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में उनसे मिला था. मैं वहां समय से पहले पहुंच गया था. कैमैक स्ट्रीट कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी. सुरक्षाकर्मियों द्वारा पूरी सड़क को खाली कराया जा रहा था. ठीक कार्यालय के सामने ही एक स्ट्रीट फूड लेन (सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों वाली गली) थी. वहां तरह-तरह के खाने के स्टॉल थे — कहीं घुघनी बिक रही थी, कहीं सैंडविच तैयार किए जा रहे थे, कहीं चाउमीन, तो कहीं रोटी-तड़का. वहां कई तरह के फूड स्टॉल थे.

मैंने अपने ड्राइवर से कार पार्क करने को कहा और कहा कि मैं इस फूड स्ट्रीट पर घूमना चाहता हूं. मेरा मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र के आसपास के लोगों और बाजार को समझना था. लेकिन रास्ता बंद था. मैंने पूछा कि क्या हुआ है और कोई मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है. एक व्यक्ति ने जवाब दिया, "क्या आप नहीं जानते? युवराज आ रहे हैं."

'युवराज का आगमन'

बंगाली में लोग ऐसे संदर्भ के लिए "युवराज" शब्द का प्रयोग करते हैं. उस व्यक्ति ने कहा, "अब देखिए कितनी गाड़ियां आएंगी और कितनी सुरक्षा व्यवस्था होगी." मैं समझ गया कि अभिषेक बनर्जी आ रहे हैं. बाद में, मैं उनसे मिलने गया. जब मैंने अभिषेक से बात की, तो मुझे अहसास हुआ कि उनमें राजनीतिक परिपक्वता थी. उनकी राजनीतिक समझ भी साफ दिखाई दे रही थी.

उन्होंने मुझसे कहा कि जो कोई भी उनसे मिलता है, वह उनकी तारीफ करता है और कहता है कि उनका काम अच्छा है. लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा, "आप मुझे बताइए कि मुझमें क्या कमी है." और, मैंने उन्हें कुछ बातें बताईं.

मेरा पहला बिंदु यह था कि वह आम लोगों से कट रहे हैं. मैंने उन्हें समझाया कि मुझे लोगों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. मैंने उनसे कहा कि लोगों को लगता है कि वह जनता से दूर होते जा रहे हैं. इतनी कम उम्र में इस तरह की छवि समस्या पैदा करती है.

मुझे आज भी याद है जब अभिषेक एयरपोर्ट पहुंचते थे और दिल्ली की यात्रा करते थे. उनके चारों ओर बड़ी गाड़ियां, पुलिस वाहन, काफिला और जेड-प्लस सुरक्षा होती थी. जिस अखबार में मैं पहले काम करता था, उसके संपादक ने कई साल पहले मुझसे कहा था कि वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कौन आ रहा है, क्योंकि वहां इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी — राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बल और इतनी सुरक्षा. फिर पता चला कि वह अभिषेक बनर्जी थे.

उस समय उनकी उम्र करीब 25 साल थी. 25 साल के एक युवा राजनेता के लिए इतनी बड़ी वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था होना एक ऐसी बात थी, जिससे आम लोग हमेशा खुद को जोड़ नहीं पाते थे. सुरक्षा के संबंध में, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घर के बाहर लगाए गए पुलिस पिकेट को हटा दिया है. वह इसे कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं था. खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही थीं.

मैंने उनसे यह भी कहा कि काला चश्मा पहनने से एक दूरी का अहसास होता है. उन्होंने जवाब दिया कि यह कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है. एक दुर्घटना के कारण उनकी एक आंख लगभग अंधी हो गई थी और डॉक्टर की सलाह पर उन्हें चश्मा पहनना पड़ता था. हालांकि, मेरा बिंदु अपनी जगह था कि ये चीजें उनके और आम लोगों के बीच दूरी पैदा कर रही थीं.

बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी काला चश्मा पहनना पड़ता था, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसी चीजें कभी-कभी एक मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा कर देती हैं. मैंने करुणानिधि के साथ भी ऐसी ही स्थिति देखी है. लोग कभी-कभी कुछ छवियों को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे. जनता से मजबूत जुड़ाव होने के बावजूद, कुछ प्रतीकों ने दूरी पैदा की. महात्मा गांधी की पुराने दौर की राजनीति लोगों के बीच सीधे जुड़ाव और पैठ बनाने के बारे में थी.

पार्टी के भीतर प्रभाव

आज अभिषेक बनर्जी की उम्र करीब 38 साल है. उन्होंने काफी कम उम्र में राजनीति में कदम रखा और शुरुआत से ही उन्हें ऐसा एक्सपोजर मिला जो उनकी पीढ़ी के बहुत कम क्षेत्रीय नेताओं को मिला. उन्होंने भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर यात्रा की और विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों तथा संगठनात्मक ढांचों को देखने का अवसर मिला. इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने एक आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित किया और राजनीतिक प्रबंधन की अधिक समकालीन (मॉडर्न) शैली को पेश करने का प्रयास किया.

इस दृष्टिकोण का एक बड़ा हिस्सा आई-पैक (IPAC) जैसे चुनाव-प्रबंधन संगठनों के बढ़ते प्रभाव में दिखाई दिया. हालांकि आई-पैक ने सीधे तौर पर पार्टी पर कब्जा नहीं किया, लेकिन इसके तरीके, अभियान की रणनीतियां और संगठनात्मक संस्कृति तृणमूल कांग्रेस के भीतर तेजी से दिखाई देने लगीं. इसके साथ ही फंडिंग और संसाधनों को जुटाने का सवाल भी आया. एक बड़े राजनीतिक संगठन को चलाने के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, और टीएमसी भी इसका अपवाद नहीं थी.

हालांकि, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता- ममता बनर्जी के समर्थन और राजनीतिक वरदहस्त के बिना, अभिषेक बनर्जी कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां वे आज हैं. पार्टी के नंबर दो नेता के रूप में उनका उभरना आकस्मिक नहीं था. ममता बनर्जी ने सचेत रूप से उन्हें आगे बढ़ाया और संगठन के भीतर जिम्मेदारियां सौंपीं. उनके विस्तारित परिवार के कई अन्य सदस्य इस पद तक नहीं पहुंच सके. अभिषेक पहुंचे क्योंकि उनके पास राजनीतिक समझ, संगठनात्मक कौशल और पार्टी संरचना के भीतर काम करने की क्षमता थी.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिषेक ने कड़ी मेहनत की. उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्राएं कीं, संगठनात्मक मामलों में सक्रिय रहे और कई ऐसी जिम्मेदारियां संभालीं जिनसे अक्सर दूसरे लोग बचते थे. कई स्थितियों में, ममता बनर्जी ने किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उन पर अधिक भरोसा किया. जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता, तो अक्सर अभिषेक से ही उसे देखने के लिए कहा जाता था. फिर भी इस उत्थान के साथ एक और चुनौती भी आई. जिस दृश्यता (विजिबिलिटी) ने उन्हें शक्तिशाली बनाया, उसी ने उन्हें संवेदनशील (कमजोर) भी बना दिया.

ममता के साथ विरोधाभास

समय के साथ, जनता के कुछ वर्गों के बीच यह धारणा बनने लगी कि अभिषेक राजनीति की एक अधिक विशिष्ट (एलीट) और दूर रहने वाली शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनकी जीवनशैली, सार्वजनिक छवि और जिस तरह से उन्हें पेश किया गया, उसने कुछ आम मतदाताओं के मन में यह भावना पैदा की कि उन तक पहुंचना आसान नहीं है. ममता बनर्जी ने, अपनी कमियों और सीमाओं के बावजूद, हमेशा एक जमीनी छवि बनाए रखी. उनकी संवाद शैली सरल थी. लोगों को लगता था कि वह उन्हीं में से एक हैं.

दूसरी ओर, अभिषेक अक्सर अपनी सार्वजनिक मौजूदगी में अधिक सोफिस्टिकेटेड, अधिक पॉलिश और अधिक शहरी दिखाई देते थे. वह धारणा सही थी या गलत, यह एक अलग बहस का विषय है, लेकिन राजनीति में धारणाएं मायने रखती हैं.

कई लोग कल्पना कर सकते हैं कि ममता बनर्जी सड़क किनारे किसी चाय की दुकान पर जाकर आम लोगों के साथ बैठ सकती हैं. वह छवि स्वाभाविक रूप से आती है. वैसी ही छवि अभिषेक के साथ इतनी आसानी से नहीं जोड़ी जा सकती थी. इसने मतदाताओं के कुछ वर्गों के बीच अलगाव की भावना पैदा की.

इसी समय, भाजपा ने उनके खिलाफ अपना राजनीतिक अभियान तेज कर दिया. पार्टी ने उन्हें बार-बार कथित भ्रष्टाचार घोटालों के चेहरे के रूप में पेश किया. कोयला घोटाले से लेकर मवेशी तस्करी विवाद और कई अन्य आरोपों तक, भाजपा नेताओं ने लगातार अभिषेक को अपने हमलों के केंद्र में रखा.

नतीजतन, उनकी राजनीतिक छवि धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ गई, चाहे वे आरोप साबित हुए हों या नहीं. राजनीति में, बार-बार लगाए जाने वाले आरोप अक्सर कानूनी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही जनता की धारणा को आकार दे देते हैं.

शुभेंदु के जाने के बाद का उभार

शुभेंदु अधिकारी के तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद स्थिति और जटिल हो गई. एक समय पर, कई लोगों का मानना था कि शुभेंदु पार्टी संरचना के भीतर स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी थे. उनके जाने के बाद, ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभरने के लिए अभिषेक का रास्ता साफ हो गया. ममता ने खुद उनके लिए वह जगह बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई.

इस घटनाक्रम ने भारत में क्षेत्रीय दलों की एक बड़ी सच्चाई को भी उजागर किया. राष्ट्रीय दलों के विपरीत, कई क्षेत्रीय दल धीरे-धीरे एक परिवार या व्यक्तियों के एक छोटे समूह के आसपास अत्यधिक केंद्रीकृत हो जाते हैं. संगठनात्मक निर्णयों, संसाधनों और राजनीतिक प्राधिकार पर नियंत्रण अक्सर एक सीमित दायरे के भीतर ही केंद्रित रहता है.

इस पैटर्न के उदाहरण भारत के कई क्षेत्रीय दलों में मिल सकते हैं. यह मुलायम सिंह यादव और बाद में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में देखा गया है. इसे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के तहत राष्ट्रीय जनता दल में देखा गया है. इसी तरह की प्रवृत्तियां कई अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाओं में भी उभरी हैं.

तृणमूल कांग्रेस में भी ममता बनर्जी ही अंतिम प्राधिकारी रहीं और उनके बाद अभिषेक को तेजी से सत्ता के दूसरे केंद्र के रूप में देखा जाने लगा. आलोचकों के अनुसार, प्राधिकार के इस केंद्रीकरण ने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को कमजोर कर दिया. कई नेताओं को लगा कि निर्णय लेना एक छोटे से दायरे तक सीमित हो गया है, जिससे असहमति या वैकल्पिक आवाजों के लिए बहुत कम जगह बची.

समय के साथ अभिषेक को लेकर जनता की धारणा भी बदलने लगी.

प्रशंसा से नाराजगी तक

कुछ लोगों के लिए, प्रशंसा धीरे-धीरे नाराजगी में बदल गई. राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें सत्ता, विशेषाधिकार और केंद्रीकृत प्राधिकार के प्रतीक के रूप में सफलतापूर्वक पेश किया. इस विमर्श को उन मतदाताओं के बीच बढ़ावा मिला जो पहले से ही सरकार से असंतुष्ट थे.

बिहार भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने तर्क दिया कि मुख्य समस्या केवल शासन (गवर्नेंस) की नहीं थी, बल्कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों से जुड़े अहंकार की धारणा थी. उनके अनुसार, इस छवि ने नेतृत्व और आम नागरिकों के बीच एक दूरी पैदा की.

ठाकुर का मानना है कि कई नेता उस जन आक्रोश की गहराई को समझने में विफल रहे जो सतह के नीचे बन रहा था. अंततः जो सामने आया वह केवल एक चुनावी झटका नहीं था, बल्कि संचित हताशा, नाराजगी, निराशा और सत्ता विरोधी लहर का विस्फोट था. वह उन अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ समानताएं दिखाते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया और अंततः मतदाताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा. बिहार में आरजेडी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तहत भी ऐसे ही रुझान दिखाई दिए थे. इस तर्क के अनुसार, सत्ता में लंबे वर्ष अक्सर नेतृत्व और आम मतदाताओं के बीच एक खाई पैदा कर देते हैं.

ठाकुर का आगे दावा है कि भाजपा ने 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में की गई कई रणनीतिक गलतियों को सुधारा और एक मजबूत तथा अधिक परिष्कृत रणनीति के साथ 2026 के चुनाव में उतरी. इस बीच, खुद तृणमूल कांग्रेस के कुछ हलकों से भी अभिषेक बनर्जी की आलोचना उभरने लगी है.

कुणाल घोष ने ममता बनर्जी के करीब माने जाने के बावजूद, अभिषेक की भूमिका और उनके आसपास की धारणा को लेकर खुले तौर पर चिंता व्यक्त की है. कई नेताओं का तर्क है कि पार्टी की वर्तमान मुश्किलें काफी हद तक इस बात से जुड़ी हैं कि सत्ता को कैसे केंद्रित किया गया और कैसे भ्रष्टाचार के आरोपों ने संगठन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया.

पार्टी के भीतर कुछ आवाजों ने यहां तक सुझाव दिया है कि यदि तत्काल सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो टीएमसी को भविष्य में और गहरे संगठनात्मक संकटों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही इन आलोचनाओं के समय पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. कई नेताओं ने यह भी सवाल किया है कि इनमें से कई चिंताओं को चुनावों से पहले क्यों नहीं उठाया गया और ये केवल परिणाम घोषित होने के बाद ही क्यों सामने आईं.

पार्टी नेतृत्व के समर्थकों का तर्क है कि वफादार कार्यकर्ताओं ने चुनाव अभियान के दौरान अनुशासन बनाए रखा और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षण में आंतरिक मतभेदों को सार्वजनिक रूप से नहीं उठाने का फैसला किया. अब, चुनावी झटके के बाद, कई दबी हुई चिंताएं सतह पर आ रही हैं.

शायद, यही अभिषेक बनर्जी के उत्थान और आज उनके सामने आने वाली चुनौतियों के पीछे की बड़ी कहानी है. उनकी राजनीतिक यात्रा न केवल एक नेता के क्रमिक विकास को दर्शाती है, बल्कि उन व्यापक तनावों को भी दिखाती है जो तब उभरते हैं जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है और प्राधिकार, संगठन, जनता की धारणा तथा आंतरिक लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करती है.

(लेखक NDTV में कॉन्ट्रिब्यूटिंग एडिटर हैं)

डिस्क्लेमर: ये लेखक की निजी राय है.