क्या बिहार में फिर से शुरू हो जाएगी शराब, नीतीश की खबर सुन पूछ रही बिहार की महिलाएं?-NDTV Ground Report

1 अप्रैल 2016, ये वो दिन था, जब बिहार में नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी. मतलब ये कि बिहार में शराब बनने से लेकर बेचने और पीने तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया. ये वो वादा था जो नीतीश ने 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान किया था. इस कदम से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो थीं महिलाएं. होती भी क्यों नहीं, वह शराब पीने के बाद होने वाले दुर्व्यवहार से बहुत त्रस्त थीं. लेकिन अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं. जाहिर है सीएम की कुर्सी पर कोई और बैठेगा. इस बीच क्या बिहार में शराब फिर शुरू हो जाएगी. महिलाओं को इससे क्या फर्क पड़ रहा है, NDTV की टीम ये जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची. सुबह-सुबह पटना के गांधी मैदान में वॉक कर रहे लोगों ने उनकी राय ली. महिलाओं और पुरुषों ने क्या कहा जानिए.

बिहार में शराबबंदी पर महिलाओं की राय

एक महिला ने एनडीटीवी से कहा कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बिहार का विकास भी हो रहा है. अब उनके राज्यसभा जाने के बाद जो भी मुख्यमंत्री बनेगा और जो भी सरकार चलाएगा, वह अच्छे से चलाए, वे बस यही चाहती हैं. शराबबंदी के मुद्दे पर वह छोड़ी चंतित नजर आईं. हालांकि इस मुद्दे पर उनकी राय थोड़ी अलग थी. उन्होंने कहा कि शराब तो बंद है नहीं. बिक ही रही है. पीने वाले लोग लेकर आते ही हैं.

शराब बंद होने से कोई फायदा नहीं

वहीं अन्य महिला ने कहा कि सरकार तो बदलनी ही चाहिए. बहुत लोग चाह रहे हैं कि बिहार में थोड़ा बदलाव होना चाहिए. ये कहा जा रहा है कि नीतीश के जाने के बाद शराबबंदी हट जाएगी? इस सवाल के जवाब में एक महिला ने कहा कि हां ये बात तो चल रही है. उन्होंने कहा कि जब शराब बंद थी तब भी लोग ले ही रहे थे. शराब बंद होने से कोई फायदा नहीं था. लोग ले रहे थे और पी भी रहे थे. नशे पर उन्होंने कहा कि गांधी मैदान के बाहर छोटे-छोटे बच्चे नशा सूघते दिखाई दे जाते हैं. लड़कियां भी नशा करती दिखाई देती हैं. ऐसी शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है.

महिलाओं ने कहा कि नशे की लत लोगों में और ज्यादा बढ़ी है. जब उनसे पूछा गया कि नीतीश के जाने को महिलाएं कैसे देखती है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्या ही दखें, शराब पीने की लत को और बढ़ी है. सरकार को इसे लेकर सचेत होना चाहिए.

पैसों में बिकने के बजाय अपना भविष्य देखना चाहिए

10-10 हजार रुपये देने वाले सवाल के जवाब में महिलाओं ने कहा कि ये तो लोगों की बेवकूफी है कि वे पैसों पर बिक जा रहे हैं. वे अपना भविष्य नहीं देख रहे. कुछ सही है तो कुछ गलत भी है.आज 10 हजार दिए हैं. कल अगले चुनाव में कोई बड़ी पार्टी कुछ और देगी तो पैसों पर नहीं जाना चाहिए.

नीतीश के राज्यसभा जाने पर एक शख्स ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. इसकी संभावनाएं बहुत पहले से बन रही थीं. एक अन्य शख्स ने कहा कि ये तो पहले से ही सोच रहे थे कि छह महीने बाद सीएम बदलना ही है.

नीतीश के बाद जो भी आए बिहार का विकास करे

एक शख्स ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत अच्छा था. 20 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. एक न एक दिन तो उनको जाना ही था. अब कोई ऐसा नेतृत्व आए जो बिहार को आगे लेकर चले, जो बिहार के लिए अच्छा हो और यहां का विकास करे. उन्होंने कहा कि बिहार का नीतीश कुमार से बहुत गहरा संबंध है. नीतीश कुमार मतलब बिहार और बिहार मतलब नीतीश कुमार.

