कौन हैं रामा निषाद, जिन्हें बीजेपी ने वर्तमान विधायक का टिकट काटकर बनाया औराई से प्रत्याशी

रामा निषाद के ससुर स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद मुजफ्फरपुर से लंबे समय तक सांसद रहे. उनके बाद अजय निषाद ने यह विरासत संभाली और दो बार सांसद बने. हालांकि 2024 में टिकट कटने के बाद वह कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन अब भाजपा में लौट आए हैं.

रामा निषाद
  • BJP ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुजफ्फरपुर के औराई क्षेत्र से रामसूरत राय का टिकट काट दिया है
  • BJP ने रामसूरत राय की जगह पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रामा निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है
  • अजय निषाद ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे
औराई:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक रामसूरत राय का टिकट काट दिया गया है, जो यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं. उनकी जगह पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रामा निषाद को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है.

कौन हैं रामा निषाद?

रामा निषाद, मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं. अजय निषाद वही नेता हैं जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था. जिसके बाद उन्होंने नाराज़ होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था. कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा.

घर वापसी के बाद मिला भरोसा

लोकसभा चुनाव में हार के बाद अजय निषाद ने भाजपा में फिर से वापसी की और अब पार्टी ने उनकी पत्नी रामा निषाद को औराई से उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है. यह राजनीतिक वापसी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई है.

राजनीतिक विरासत से जुड़ी हैं रामा निषाद

रामा निषाद के ससुर स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद मुजफ्फरपुर से लंबे समय तक सांसद रहे. उनके बाद अजय निषाद ने यह विरासत संभाली और दो बार सांसद बने. हालांकि 2024 में टिकट कटने के बाद वह कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन अब भाजपा में लौट आए हैं.

रामसूरत राय का टिकट कटा, जातीय समीकरणों पर नजर

रामसूरत राय, जो यादव समाज से आते हैं, वर्तमान में औराई के विधायक हैं. भाजपा ने उनका टिकट काटकर सहनी समाज से आने वाली रामा निषाद को उम्मीदवार बनाया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या औराई की जनता भाजपा के इस फैसले पर फिर से भरोसा जताएगी या नहीं.

