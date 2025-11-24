बिहार: चुनाव के बाद फिर से सक्रिय हुए शराब कारोबार पर चला पुलिस का डंडा, कई शराब भट्टी को किया ध्वस्त 

चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर सुनसान जगह पर चल रहे शराब के कारोबार की सूचना पुलिस को मिली और फिर पुलिस ने भी एक टीम गठित की और पानी में तैर कर शराब कारोबारियों के ठिकाने पर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा. थाना प्रभारी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने शराब के कई भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया. हालांकि, छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहे.

