बिहार चुनाव: नाम ओसामा शहाब, काम भी वैसा ही... शहाबुद्दीन के गढ़ में गरजे सीएम योगी 

योगी ने कहा कि अब बिहार में लालटेन और जंगलराज नहीं, विकास की रोशनी जलेगी. जनता एनडीए के साथ रहेगी, ताकि 'बुलडोजर माफिया की छाती पर चलता रहे और बिहार अपराध से मुक्त हो सके.' 

  • यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में शहबुद्दीन का गढ़ रघुनाथपुर में NDA उम्मीदवार के समर्थन में रैली की.
  • योगी ने आरजेडी के उम्मीदवार को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा और जनता को अपराधियों को मौका न देने की चेतावनी दी.
  • उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है.
पटना:

बिहार चुनावी मैदान में बुधवार को सियासत का सबसे तीखा हमला देखने को मिला. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहाबुद्दीन के गढ़ रघुनाथपुर (सीट संख्या 108) में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रैली की. रैली स्थल पर पहुंचते ही योगी का स्वागत किसी फूलमाला से नहीं, बल्कि 'बुलडोजर' से हुआ, जो अब योगी की पहचान बन चुका है. मंच पर आते ही उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया. 

मुझे हैरानी है कि...

योगी ने कहा, 'मुझे हैरानी है कि आरजेडी ने जिसे मैदान में उतारा है, वो देश-दुनिया में अपने आपराधिक कामों के लिए जाना जाता है. नाम भी देखिए — ओसामा शहाब! अब जैसा नाम, वैसा काम.' योगी ने रघुनाथपुर की जनता को याद दिलाया कि यही वह जगह है जहां चांद बाबू के बेटे पर एसिड अटैक हुआ था. उन्होंने चेताया कि जनता फिर से अपराधियों को मौका न दे. 

योगी ने कहा, 'जनता ध्यान रखे कि अपराधियों को फिर राजनीति में जगह न मिले. रघुनाथपुर सीट का नंबर 108 है, यह सनातन का शुभ अंक है. ऐसे शुभ अंक पर जीत सिर्फ एनडीए की होनी चाहिए, किसी अशुभ को नहीं.' योगी ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और जो बच जाता है उसे 'यूपी का बुलडोजर' खत्म कर देता है. 

ये वही लोग हैं जो बाबर... 

सभा में योगी ने विपक्ष पर एक के बाद एक वार किए. कांग्रेस, आरजेडी और एसपी पर निशाना साधते हुए बोले, 'ये वही लोग हैं जो बाबर और औरंगजेब की मजारों पर जाकर सजदा करते हैं. जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, वो जनता के हित का क्या करेंगे?' योगी ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने राम मंदिर रथयात्रा को रोकने का पाप किया था, और आज भी आरजेडी उस मंदिर का विरोध कर रही है, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है. 

लालू-तेजस्‍वी पर भी तंज 

इसके बाद उन्होंने लालू-तेजस्वी की जोड़ी पर तंज कसा. उन्‍होंने कहा, 'जो पशुओं का चारा खा जाए, वो सब कुछ डकार जाएगा. ऐसे लोग विकास नहीं, घोटाला करेंगे. लालटेन का जमाना चला गया, अब बिहार को रोशनी चाहिए, अंधकार नहीं.' रैली के अंत में योगी ने कहा कि अब बिहार में लालटेन और जंगलराज नहीं, विकास की रोशनी जलेगी. जनता एनडीए के साथ रहेगी, ताकि 'बुलडोजर माफिया की छाती पर चलता रहे और बिहार अपराध से मुक्त हो सके.' 
 

Bihar Assembly Elections 2025, Yogi Adityanath, Bihar Politics
