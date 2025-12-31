योगी मंत्रीमंडल में मकर संक्राति के बाद विस्तार, नए चेहरे होंगे शामिल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक RSS भी शामिल

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. लखनऊ में आयोजित भाजपा कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक में सरकार और संगठन के भविष्य को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बैठक का मुख्य केंद्र आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में होने वाले फेरबदल रहे. सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं. इस विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी. सबसे बड़ा नाम निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का सामने आ रहा है. माना जा रहा है कि उन्हें योगी सरकार में कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा जा सकता है या संगठन में किसी बड़ी भूमिका से नवाजा जा सकता है.

पंकज चौधरी की अध्यक्षता में पहली बड़ी बैठक

पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली आधिकारिक कोर ग्रुप बैठक थी. बैठक में उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने शिरकत की. इसमें मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अलावा आरएसएस के प्रचारक भी मौजूद थे.

RSS की मौजूदगी ने बढ़ाया बैठक का वजन

इस बैठक में आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक अनिल और महेंद्र की उपस्थिति ने इसे और भी गंभीर बना दिया. सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और आगामी राजनीतिक एजेंडे को धार देने के लिए संघ की सलाह को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.



प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बैठक में हुए मंथन की विस्तृत जानकारी लेकर दिल्ली जाएंगे. वे केंद्रीय नेतृत्व को कोर ग्रुप की चर्चाओं से अवगत कराएंगे, जिसके बाद हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही बदलावों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.