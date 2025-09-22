विज्ञापन
Exclusive: अमित शाह ने बताया 50 साल बाद लोग PM मोदी के कार्यकाल को कैसे याद करेंगे

अमित शाह ने देश की जनमानस में सामूहिक हीन भावना को खत्म करने की बात कही. उन्होंने कहा कि गुलामी के लंबे कालखंड के कारण लोगों में हीन भावना थी. लेकिन आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 'महान भारत, विकसित भारत' की कल्पना रखी, जिससे हर भारतीय में आत्मविश्वास जागा है.

  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को हर स्तर पर सफल और प्रभावी बताया है.
  • मोदी सरकार ने जनता की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए कई योजनाएं शुरू कर व्यापक लाभ पहुंचाया है.
  • मोदी सरकार ने तीन करोड़ से अधिक आवास प्रदान किए हैं और आगामी कैबिनेट में दो करोड़ आवासों का लक्ष्य रखा है.
नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NDTV के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि उन्हें मोदी के साथ हर स्तर पर काम करने का मौका मिला है और वह हर कसौटी पर खरे उतरे हैं, चाहे वह संगठन के सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका हो या प्रधानमंत्री की. अमित शाह ने मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं पर बात करते हुए बताया कि कैसे सरकार ने जनता की समस्याओं का संपूर्ण समाधान किया. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने कभी भी समस्याओं के मूल कारण को दूर करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने हर समस्या के लिए एक स्थायी समाधान पेश किया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी पहल की हैं, जिन्होंने पूरे देश की सोच को बदल दिया है. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने कभी भी समस्याओं के संपूर्ण समाधान के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मोदी सरकार ने यह कर दिखाया है. आवासहीन लोगों को घर देने की योजना 80 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन पहले कभी भी गरीब परिवार के सदस्य को लाभ देने के बारे में नहीं सोचा गया. मोदी सरकार ने लगभग 3 करोड़ आवास दिए हैं और नई कैबिनेट में 2 करोड़ और आवासों का लक्ष्य रखा है. इससे कुल मिलाकर लगभग 7 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा.

'मोदी सरकार ने लगभग 14 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दिए...'

उन्होंने आगे कहा कि पहले की सरकारों ने करीब 10 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने लगभग 14 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दिए हैं, जिनमें 10 करोड़ गरीब परिवार शामिल हैं. इससे हर घर को धुएं से मुक्ति मिली है. उन्होंने 'हर घर को पानी और 5 किलो अनाज' जैसी योजनाओं से समस्याओं का संपूर्ण समाधान किया.

उन्होंने पाकिस्तान को दिए गए करारे जवाब का जिक्र किया और कहा कि इसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा.

'...देश हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा'
इसके अलावा, अमित शाह ने देश की जनमानस में सामूहिक हीन भावना को खत्म करने की बात कही. उन्होंने कहा कि गुलामी के लंबे कालखंड के कारण लोगों में हीन भावना थी. लेकिन आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 'महान भारत, विकसित भारत' की कल्पना रखी, जिससे हर भारतीय में आत्मविश्वास जागा है. इसी आत्मविश्वास के कारण आज देश में स्टार्टअप्स और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि 2047 तक, जब भारत आजादी के 100 साल मनाएगा, तो यह देश हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा.

