हिडमा, गणपति और बाकी नक्सलियों का खात्मा कब तक? अमित शाह ने दिया जवाब

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में NDTV पावरप्ले के मंच से एक बार फिर से कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म कर देंगे. उन्होंने कहा कि एक समय था जब नक्सलवाद की थ्योरी देने वाले, देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले थे, वो आज सिर्फ 11 जिले में ही बचे हैं. उसमें भी विशेष रूप से नक्सलवाद प्रभावित तीन ही जिले बचे हैं.

गृह मंत्री ने कहा कि हमारे अभियान के बाद से ढेर सारे नक्सली मारे गए हैं, या उन्होंने सरेंडर किया है. अब इस हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है.

नक्सलियों के रिहैब के लिए बनाई गई हैं योजनाएं- अमित शाह

उन्होंने बताया कि नक्सली सरेंडर करने के बाद 6 महीने तक हमारे साथ रहते हैं. रिहैब सेंटर बनाए गए हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था है. उनको रखने की हमने योजनाएं बनाई हैं, जिन पर कम भरोसा किया जाता है, उन पर नजर रखी हुई है. अगर बाद में कोई कूच करेगा तो पुलिस उसको मजबूत जवाब देगी.

अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च के बाद देश में नक्सलवाद नहीं रहेगा और हिडमा ने हथियार नहीं डाले तो हमारा अभियान आगे भी चालू रहेगा.