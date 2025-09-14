विज्ञापन
तेजस्वी यादव चला रहे अपराध का सिंडिकेट, जेडीयू नेता का बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में जमकर राजनीतिक उठा-पटक हो रही है, आरोप-प्रत्‍यारोप का दौर जारी है. नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि लाली यादव आरजेडी के नेता है, जिनको तेजस्‍वी का संरक्षण प्राप्त है.

पटना:

जेडीयू ने तेजस्‍वी यादव और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है. जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने दावा किया है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव का अपराधियों को संरक्षण है. नीरज कुमार ने पोस्टर जारी करके बताया कि सिवान में तेजस्वी यादव अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं. जेडीयू ने आरजेडी के कई नेताओं के नाम बताए, जो अपराध से जुड़े हैं. साथ ही आरोप लगाया है कि तेजस्‍वी अपराध का सिंडिकेट चला रहे हैं. 

महागबंधन में मुख्‍यमंत्री के चेहरे को लेकर नजर आ रही खींचतान पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा, 'तेजस्वी के चेहरे पर 243 सीट पर चुनवा लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सीएम चेहरे पर सहमति नहीं जताई है. अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है. आख़िर क्यों चुप है कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टी. 2019 से लेकर 2024 तक तेजस्‍वी के चेहरे पर ही चुनाव यह लोग हारे हैं.'

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के 16 सितंबर से प्रस्तावित बिहार अधिकार यात्रा को लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार तंज कसा है. उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत भादो महीने में भी करने को लेकर कटाक्ष किया है. ‎

जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति में पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने नेता नहीं घोषित किया. अब राजनीतिक तनाव में और बेचैनी में तड़पकर वे यात्रा निकालने का निर्णय ले रहे हैं. ‎उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के नाम की यात्रा की थी, अब यात्रा का स्वरूप बदलकर बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया है.

दरअसल, तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सामने राजनीति में बौने साबित हो गए हैं. ‎जदयू नेता ने यात्रा के समय को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव यह यात्रा भादो महीने में जहानाबाद से शुरू करने वाले हैं. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि यह पितृपक्ष का समय है, तो ऐसा करने वाले लोगों का राजनीति में पिंडदान हो जाएगा. 

