अब RJD में कभी नहीं जाऊंगा, तेजस्वी से मेरा रिश्ता खत्म... NDTV से बोले तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने शनिवार को एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अब वो कभी भी राजद में वापस नहीं जाएंगे. तेज प्रताप ने यह भी कहा कि उनका भाई तेजस्वी से रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है.

तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव.
  • तेज प्रताप यादव ने शनिवार को NDTV से बातचीत में स्पष्ट किया कि वे अब राजद में कभी वापस नहीं जाएंगे.
  • तेज प्रताप का कहना है कि तेजस्वी यादव ने साथ उनका रिश्ता अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है.
  • तेज प्रताप ने कहा कि इस जंग की शुरुआत तेजस्वी ने की. तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.
पटना:

Tej Pratap Yadav News: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है. 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. बिहार में इस बार हो रहे चुनाव में कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. चुनाव से कुछ महीने पहले राजद और लालू परिवार से निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव का सियासी भविष्य यह चुनाव तय करेगा. तेज प्रताप यादव 'जनशक्ति जनता दल' के नाम से एक पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं. तेज प्रताप खुद वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. साथ ही उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार अलग-अलग सीटों से लड़ रहे हैं.

इस बीच शनिवार को NDTV से हुई खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने दो-टूक कहा कि अब वो राजद में कभी वापस नहीं जाएंगे. तेज प्रताप यादव ने कहा, तेजस्वी यादव ने मेरा अपमान किया है. अब मैं अपने जीवन में कभी भी राजद में वापस नहीं जाऊंगा.

इस जंग की शुरुआत तेजस्वी ने कीः तेज प्रताप

जनशक्ति जनता दल के नेता ने यह भी कहा कि उनका भाई तेजस्वी से रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है. तेज प्रताप ने कहा कि इस जंग की शुरुआत तेजस्वी ने की.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी ने महुआ में मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार किया. मैंने भी राघोपुर में चुनाव प्रचार किया. मालूम हो कि तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं. जहां तेज प्रताप की पार्टी से भी उम्मीदवार खड़े हैं. बीते दिनों तेज प्रताप ने राघोपुर में अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसभा की थी.

खबर अपडेट की जा रही है. 

