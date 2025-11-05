'जयचंदवा भी बैठा है... हेलीकॉप्टर के पास तेज प्रताप ने तेजस्वी और संजय यादव पर कसा तंज, देखें VIDEO

तेज प्रताप यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों भाई न केवल एक-दूसरे की विधानसभा सीटों पर विरोध में प्रचार कर चुके हैं, बल्कि तेज प्रताप लगातार तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं. विशेष रूप से, उन्होंने तेजस्वी के खास सहयोगी संजय यादव को भरे मंचों से कई बार 'जयचंद' कहकर संबोधित किया है.

इंटरव्यू के दौरान हेलीकॉप्टर पर दिखा 'जयचंद'

एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो यूट्यूबर समदीष भाटिया के चैनल 'अनफिल्टरर्ड बाय समदीष' पर दिए गए तेज प्रताप के एक इंटरव्यू का हिस्सा है. वीडियो में, तेज प्रताप अपनी बस में बैठे हैं और वह सभा के लिए जा रहे हेलीकॉप्टर के पास से गुजरते हैं. तभी उनकी नज़र हेलीकॉप्टर में बैठे तेजस्वी यादव और संजय यादव पर पड़ती है. जैसे ही तेज प्रताप दोनों को देखते हैं, वह चौंककर अपने सहयोगी से कहते हैं, "अरे इसमें तो जयचंदवा भी बैठा हुआ है."



देखिए वीडियो...





सहयोगी से पूछा कि आप किस टीम में हैं: तेज प्रताप

सहयोगी जब कहता है कि उधर तेजस्वी का जहाज चालू है उधर मत उतरिएगा.. इस पर तेज प्रताप कहते हैं कि तेजस्वीजी का जहाज नहीं है वो सिर्फ सवारी हैं... फिर तेज प्रताप कहते हैं कि आप किसकी टीम में हैं. इस पर सहयोगी कहता है कि हम आपकी टीम में हैं. फिर तेज प्रताप उनके बारे में ही चर्चा करने को कहते हैं.



चुनाव और दोनों भाईयों में अदावत चरम पर

रविवार को महुआ में तेजस्वी ने भाई तेज प्रताप के खिलाफ जमकर बैटिंग की. उन्होंने कहा, "पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता है और महुआ में मुकेश रौशन को टिकट देकर लालू यादव ने भेजा है. चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है. पार्टी ही माई-बाप है. पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं. महुआ में लालटेन और लालू का झंडा लहराएगा. कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है."

इस पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने लिखा, "किसी भी पार्टी से बड़ी हमारी आदरणीय जनता मालिक होती है. हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने आज महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन हम अपने छोटे भाई को यह कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता मालिक होती है.