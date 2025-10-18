विज्ञापन
विशेष लिंक

तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से तेज प्रताप ने उतारा उम्मीदवार, जानिए कौन हैं प्रेम कुमार यादव

तेज प्रताप के नामांकन पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी बधाई दी है. रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तेज प्रताप के नॉमिनेशन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें.

Read Time: 3 mins
Share
तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से तेज प्रताप ने उतारा उम्मीदवार, जानिए कौन हैं प्रेम कुमार यादव
  • तेजप्रताप यादव ने राघोपुर से प्रेम कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है.
  • तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है.
  • तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से जन शक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

तेज प्रताप यादव ने राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया है. इससे दोनों भाइयों के बीच अदावत अब तीखा रूप ले सकती है. तेजप्रताप के इस फैसले से ये भी साफ हो गया है कि दोनों भाइयों के बीच अब किसी तरह के सुलह की गुंजाइश समाप्त हो गई है और अब सिर्फ कोई समझौता ही हो सकता है. 

कौन हैं राघोपुर से तेजप्रताप के उम्मीदवार

Latest and Breaking News on NDTV

तेज प्रताप ने युवा आरजेडी के महासचिव रहे प्रेम कुमार यादव को राघोपुर से उम्मीदवार बनाया है. राघोपुर के रहने वाले प्रेम कुमार ने जनशक्ति जनता दल उम्मीदवार के रूप में कल पर्चा दाखिल कर दिया है. इससे पहले तेजस्वी यादव ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया. उन्‍होंने नामांकन दाखिल करते समय जो हलफनामा दिया उसमें तेजस्‍वी ने अपने पास चल और अचल मिलाकर करीब 8.1 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. तेजस्‍वी ने अपने हलफनामे में 85,000 रुपये की कीमत के साथ एक डेस्‍कटॉप और लैपटॉप होने की जानकारी भी दी है. राघोपुर विधानसभा सीट का मतदान पहले चरण में 6 नवंबर को होगा. तेजस्‍वी यादव की पत्नी, राजश्री उर्फ राचेल आइरिस गोदिन्हो के पास 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

तेजप्रताप महुआ से लड़ेंगे

तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया. वो हाथों में दादी मरछिया देवी की तस्वीर लिए नॉमिनेशनल करने पहुंचे. तेज प्रताप इस बार अपनी नई नवेली पार्टी 'जन शक्ति जनता दल' के साथ बिहार के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं. महुआ सीट से राजद के मुकेश रौशन विधायक हैं. पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है. लेकिन तेज प्रताप के महुआ से मैदान में उतरने के कारण यहां का मुकाबला रोचक हो गया है. इस बीच गुरुवार को नामांकन करने जाने से पहले तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेने पहुंचे. नॉमिनेशन से पहले मां से जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे तेज प्रताप की तस्वीरें अब सामने आई है. जिसमें तेज प्रताप यादव मां के पैरों में झुककर प्रणाम करते नजर आ रहे हैं. दूसरी ओर राबड़ी देवी अपने ममत्व प्रेम के साथ बेटे के सिर पर हाथ रखी नजर आ रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मां के साथ बहन का भी सपोर्ट

Latest and Breaking News on NDTV

तेज प्रताप के नामांकन पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी बधाई दी है. रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तेज प्रताप के नॉमिनेशन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो...भाई ..' साफ है कि लालू परिवार में तेजप्रताप और तेजस्वी की लड़ाई में पूरा परिवार दो खेमों में बंटा नजर आ रहा है. ऐसे में बिहार चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि बड़े और छोटे की लड़ाई में कौन भारी पड़ता है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tej Pratap, Tej Pratap Yadav, Tej Pratap Fields Candidate Against Tejashwi, Tej Pratap Fields Candidate In Raghopur, Tej Pratap Raghopur Candidate
Get App for Better Experience
Install Now