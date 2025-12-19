विज्ञापन
बाढ़: एग्जाम हॉल से छात्र को खींचकर बाहर निकाला, दबंगों ने जमकर की मारपीट, वीडियो वायरल

स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की मौजूदगी न होना प्रशासन की बड़ी लापरवाही है. फिलहाल, पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

बिहार के बाढ़ में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान दबंगई और हिंसा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां नौवीं कक्षा की परीक्षा दे रहे छात्रों को कुछ बाहरी युवकों ने जबरन परीक्षा हॉल से बाहर खींच लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रणक्षेत्र बना स्कूल का गेट

मिली जानकारी के अनुसार बिहार के बाढ़ में अनुग्रह नारायण सिंह स्कूल में छात्र शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे थे. इसी बीच कुछ बाहरी युवक स्कूल परिसर में घुस आए और तीन छात्रों को जबरन खींचकर बाहर ले जाने लगे. जब दूसरे छात्रों ने इसका विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया. स्कूल के मेन गेट पर पहुंचते ही स्थिति बेकाबू हो गई और देखते ही देखते कैंपस का गेट रणक्षेत्र में तब्दील हो गया.

दबंग युवकों और छात्रों के बीच हुई इस लड़ाई में लाठी-डंडे, बेल्ट और ईंटों का जमकर इस्तेमाल हुआ. इस हिंसक झड़प में लगभग आधा दर्जन छात्र घायल हो गए हैं. करीब आधे घंटे तक चले इस हंगामे के बाद सूचना पाकर 'डायल 112' की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हो पाया.

पुलिस व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गौरतलब है कि दो दिन पूर्व ही एएनएस कॉलेज में भगदड़ की स्थिति बनी थी और अब हाई स्कूल में हुई इस मारपीट ने सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है. स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की मौजूदगी न होना प्रशासन की बड़ी लापरवाही है. फिलहाल, पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

