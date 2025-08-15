बिहार में युवाओं के लिए गुड न्यूज, 100 रुपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

बिहार विधानसभा जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरकार नई-नई योजनाएं और ऐलान कर रही है. अब छात्रों के हित में सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने शुक्रवार को राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक समान 100 रुपये शुल्क की घोषणा की, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकारी नौकरी के इच्छुक लाखों युवाओं को फायदा होगा. सीएम नीतीश का विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया यह फैसला बहुत ही मायने रखता है.

उन्होंने ‘एक्स' पर कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों के लिए सभी आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के शुल्क में एकरूपता लाने और उम्मीदवारों को शुल्क में महत्वपूर्ण छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है."

राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हमलोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों… — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 15, 2025

प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा शुल्क सिर्फ 100 रुपये

सीएम नीतीश ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से केवल 100 रुपये शुल्क लेने के निर्देश दिए गए हैं. प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा.

छात्रों को कहां-कहां मिलेगा फायदा?

बता दें कि राज्य सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड आदि द्वारा आयोजित की जाती हैं. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियां मुहैया कराना शुरू से ही उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है.

युवाओं को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा

राज्य के युवाओं को अवसर प्रदान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं. अब, उन्होंने बिहार के युवाओं के हित में यह फैसला लिया है.

