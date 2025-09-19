विज्ञापन
हत्या, बेनामी संपत्ति... प्रशांत किशोर ने NDA के 4 बड़े नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, मची हलचल

PK ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर राजेश शाह की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले में छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने घोषणा की कि जन सुराज इस केस को नहीं छोड़ेगा और इस मामले की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

  • प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में कई प्रमुख नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.
  • बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर राजेश शाह हत्या मामले में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है.
  • स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कोविड काल में ₹2.25 करोड़ के घर की संदिग्ध खरीददारी का आरोप है.
पटना:

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित कई प्रमुख चेहरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

दिलीप जायसवाल पर हत्या का आरोप

PK ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर राजेश शाह की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले में छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने घोषणा की कि जन सुराज इस केस को नहीं छोड़ेगा और इस मामले की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

मंगल पांडे पर कोविड काल में घर खरीदने का आरोप

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाते हुए PK ने कहा कि कोविड संकट के दौरान जब लोग संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने गलत तरीके से ₹2.25 करोड़ का घर खरीदा.

सम्राट चौधरी पर फर्जीवाड़े का आरोप

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए PK ने दावा किया कि उनका असली नाम सम्राट कुमार मौर्य है. उन्होंने कहा कि 1998 में उन पर हत्या का केस दर्ज हुआ था और वे जेल भी गए थे. PK ने यह भी आरोप लगाया कि चौधरी ने कई बार नाम बदलकर जनता को गुमराह किया है और अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर झूठ बोला है. PK के अनुसार, "बिहार का उपमुख्यमंत्री मैट्रिक फेल है, फिर भी डॉक्टरेट की डिग्री का दावा करता है. यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है."

अशोक चौधरी और बेनामी संपत्ति

मंत्री अशोक चौधरी पर PK ने आरोप लगाया कि उनके PA योगेंद्र दत्त के नाम पर जमीन खरीदी गई, जिसे बाद में उनकी बेटी और पत्नी के नाम कर दिया गया. PK ने दावा किया कि 2019 से 2025 के बीच उनके परिवार ने ₹200 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति बनाई है, जिसके लिए आयकर विभाग ने भी नोटिस जारी किया है.

मानव विकास वैभव ट्रस्ट पर सवाल

PK ने मानव विकास वैभव ट्रस्ट को लेकर कहा कि इसमें कुणाल किशोर की पत्नी ट्रस्टी हैं. बेटी की शादी के बाद 34 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई. इसमें बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता भी शामिल हैं.

तेजस्वी यादव और केंद्र सरकार पर हमला

PK ने राजद नेता तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शा. उन्होंने कहा कि "तेजस्वी ने मां सरस्वती और कलम का अपमान किया है. वे कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं."

उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी को सीधी चुनौती देते हुए कहा, "जाओ मेरे खिलाफ अमित शाह को कागज दे दो. ED और CBI भेज दो. अगर हिम्मत है तो जेल भेजवा कर दिखाओ. हम प्रशांत महासागर हैं, हमें डराया नहीं जा सकता."

प्रशांत किशोर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके इन आरोपों पर विपक्षी दल और सरकार कैसे प्रतिक्रिया देते हैं.

