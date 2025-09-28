विज्ञापन
Bihar News: पूजा में बजे 'अश्लील गाने' तो चला बिहार पुलिस का 'डंडा', इस कार्रवाई से DJ संचालकों में मचा हड़कंप

बिहार के शेखपुरा में पूजा के दौरान डीजे बजाने और अश्लील गाने चलाने पर पुलिस ने 'झंकार डीजे' सेट जब्त कर लिया है. अपर थानाध्यक्ष ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की बात कही है. पढ़ें रंजन कुमार की रिपोर्ट.

अश्लील डीजे पर पुलिस का डंडा, दशहरा प्रतिबंध तोड़ने पर शेखपुरा में DJ सेट जब्त, 3 पर FIR

Bihar News: बिहार में राज्य मुख्यालय और जिला प्रशासन द्वारा पूजा-त्योहारों के दौरान डीजे (DJ) बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध (Complete Ban) लगाया गया है, लेकिन कुछ डीजे संचालकों ने नियमों को ताक पर रख दिया. ऐसे ही एक मामले में शेखपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डीजे सेट को जब्त कर लिया है. मामला शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र के कमासी गांव का है, जहां डीजे पर अश्लील गाने बजाए जा रहे थे. इस उल्लंघन के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और झंकार डीजे के पूरे सेट को जब्त कर थाने ले आई.

मनाही के बावजूद डीजे पर अश्लीलता

नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य मुख्यालय और जिला प्रशासन ने दशहरा पर्व के दौरान डीजे बजाने पर सख्त मनाही की है. अपर थानाध्यक्ष ने कहा, 'डीजे संचालकों के साथ थाने में बैठक कर सख्त निर्देश दिया गया था कि नियमों का पालन करें. इसके बावजूद, कमासी के झंकार डीजे संचालक ने नियमों की अनदेखी की और डीजे पर अश्लील गाने बजाए.' पुलिस के मुताबिक, इस उल्लंघन की जानकारी मिलते ही नगर थाना की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत डीजे सेट को जब्त कर लिया.

अपर थानाध्यक्ष ने दी सख्त चेतावनी

अपर थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने अन्य डीजे संचालकों से सख्त अपील की है कि वे पर्व के दौरान सरकार के गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें. राजकुमार प्रसाद (अपर थानाध्यक्ष, टाऊन थाना शेखपुरा) ने चेतावनी दी, 'जो भी डीजे संचालक गाइडलाइन की अनदेखी करेगा या अश्लील गाने बजाएगा, उसके डीजे सेट को भी बिना देर किए जब्त कर लिया जाएगा.'

