UP News: पत्नी ने रील बनाकर पैसे कमाने से मना किया, तो पति ने कहा- 'तुम किसी काम की नहीं!', घर से निकाला

पीड़िता ने बताया, 'जब मैंने रील बनाकर पैसा कमाने से मना किया, तो पति ने कहा कि तुम किसी काम की नहीं हो. इसके बाद उन्होंने दहेज के लिए मारना-पीटना शुरू कर दिया.'

पति ने पत्नी पर डाला 'रील' बनकर पैसा कमाने का दबाव, मना करने पर 'स्कॉर्पियो' मांगी, घर से निकाला

Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment) का एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नवविवाहिता को उसके पति ने घर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर रील (Reels) बनाकर पैसे कमाने के लिए मना कर दिया. जब पत्नी ने 'इंफ्लुएंसर' बनने से इनकार कर दिया, तो पति ने कथित तौर पर दहेज की पुरानी मांगें दोहराईं और उसे घर से बाहर कर दिया.

'इंफ्लुएंसर बनो या स्कॉर्पियो लाओ!'

पीड़िता दीपिका मिश्रा का आरोप है कि उनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि पति और ससुराल वालों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया. शुरुआत में पति ने उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स बनाने और उसके जरिए पैसे कमाने (Earning Money) का दबाव बनाया. जब दीपिका ने इस बात का विरोध किया, तो पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर दहेज की मांग शुरू कर दी. पीड़िता ने बताया कि ससुराल वाले उनसे 3 बड़ी डिमांड कर रहे थे.'

  • एक स्कॉर्पियो कार
  • 5 लाख रुपये नगद
  • एक सोने की चेन

घर के बाहर पत्नी ने डाला डेरा

जब पीड़िता के परिवार वालों ने यह मांग पूरी नहीं की, तो ससुराल वालों ने उन्हें मारपीट करना शुरू कर दिया और अंत में घर से निकाल दिया. इस उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता दीपिका मिश्रा पिछले दो दिनों से अपने ससुराल के घर के बाहर बैठी हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों में गुस्सा है.

'दहेज के मारपीट शुरू कर दी'

पीड़िता ने बताया, 'जब मैंने रील बनाकर पैसा कमाने से मना किया, तो पति ने कहा कि तुम किसी काम की नहीं हो. इसके बाद उन्होंने दहेज के लिए मारना-पीटना शुरू कर दिया.'

ससुराल वालों से पूछताछ कर रही पुलिस

मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद गंभीरता से लिया गया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तुरंत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और ससुराल वालों से पूछताछ की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

