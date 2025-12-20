विज्ञापन
बिहार: प्रॉपर्टी के लालच में हैवान बना बेटा, लोहे की रॉड से पीट-पीटकर पिता की ली जान, पत्नी ने भी दिया साथ

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता के साथ घरेलू जमीन विवाद था. इसी के प्रतिरोध में घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल खून लगी लोहे की रॉड, ईंट, खून से सने कपड़े और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है.
  • दरभंगा में सेवानिवृत्त होमगार्ड बिहारी मंडल की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
  • बिहारी मंडल के छोटे पुत्र गोविन्द मंडल और उसकी पत्नी मुनचुन देवी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
  • हत्या का कारण घरेलू जमीन विवाद बताया गया है, जिससे परिवार में तनाव की स्थिति बनी थी.
दरभंगा:

दरभंगा में हाल ही में एक सेवानिवृत्त होमगार्ड जवान बिहारी मंडल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. बिहार पुलिस ने इस केस को हल कर दिया है और इस मामले में बिहारी मंडल के छोटे बेटे और बहू को गिरफ्तार किया है. आरोपी गोविन्द मंडल और उसकी पत्नी मुनचुन देवी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर (वन) राजीव कुमार ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया बिहारी मंडल के बेटे अरविंद मंडल ने सोनकी थाना में आवेदन देकर अज्ञात लोगों पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया गया था. आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

क्या है पूरा मामला

वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच के शुरू की गई. तकनीकी शाखा, फॉरेंसिक और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतक के सबसे छोटे पुत्र गोविंद मंडल व उसकी पत्नी मुनचुन देवी को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान गोविन्द मंडल और उसकी पत्नी मुनचुन देवी ने स्वीकार किया कि उन लोगों ने ही हत्या को अंजाम दिया था.

जमीन विवाद के चलते ली जान

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता के साथ घरेलू जमीन विवाद था. इसी के प्रतिरोध में घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल खून लगी लोहे की रॉड, ईंट, खून से सने कपड़े और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है..

