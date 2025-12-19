विज्ञापन
रॉड, ईंट, खून से सने कपड़े... बेटे ने चंद रुपयों के लिए ले ली पिता की जान, रुला देगी बिहार की दर्दनाक कहानी

दरभंगा में एक सेवानिवृत्त होमगार्ड जवान की हत्या मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. रॉड, ईंट और खून से सने कपड़े मिले हैं.

रॉड, ईंट, खून से सने कपड़े... बेटे ने चंद रुपयों के लिए ले ली पिता की जान, रुला देगी बिहार की दर्दनाक कहानी
  • दरभंगा जिले के सोनकी थाना क्षेत्र में 15-16 दिसंबर की रात एक सेवानिवृत्त होमगार्ड जवान की हत्या हुई थी.
  • हत्या के मामले में मृतक के पुत्र गोविंद और बहू मुनचुन देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • पुलिस जांच में पता चला कि हत्या का कारण घरेलू जमीन विवाद था, जिसमें पिता ने जमीन बेचकर पैसे बांटे थे.
दरभंगा:

बिहार में दरभंगा के सोनकी थाना क्षेत्र में 15-16 दिसंबर की रात हुई एक सेवानिवृत्त होमगार्ड जवान की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. कलयुगी पुत्र और बहू ने जमीन विवाद में पिता की हत्या की थी. आरोपी पुत्र और पुत्रवधू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

बिहारी मंडल की हत्या के मामले में उनके ही पुत्र गोविन्द मंडल और बहू मुनचुन देवी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर (वन) राजीव कुमार ने बताया कि मृतक बिहारी मंडल के एक पुत्र अरविंद मंडल द्वारा सोनकी थाना में आवेदन देकर अज्ञात लोगों द्वारा अपनी पिता की हत्या का आरोप लगाया गया था. आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई.

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर ने बताया कि SP के निर्देश पर जांच के क्रम में तकनीकी शाखा, फॉरेंसिक और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतक के सबसे छोटे पुत्र गोविंद मंडल व उसकी पत्नी मुनचुन देवी को संदिग्ध मानते हुए इस मामले का जांच की.

पुलिस की पूछताछ के दौरान गोविन्द मंडल और उसकी पत्नी मुनचुन देवी ने स्वीकार किया कि उन लोगों का उसके पिता के साथ घरेलू जमीन विवाद था और उसके पिता जमीन बेचकर रुपया उसे छोड़कर तीनों बेटे को दिया करते थे. लेकिन उसे नहीं देते थे. इस कारण पिता से विवाद होते रहता था. इसी के प्रतिरोध में घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त खून लगे लोहे का रॉड, ईंट, खून से सने कपड़े और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है.

