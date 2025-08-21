विज्ञापन
विशेष लिंक

PM मोदी के बिहार दौरे से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बड़ा बयान, विपक्ष ने खड़े किए सवाल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, “हां, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बिहार को सौगात देने वाले हैं. हमने 2020 में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हमने 50 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए. अब एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है. महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है और शिक्षक बहाली में बिहारवासियों को प्राथमिकता दी जा रही है”

Read Time: 2 mins
Share
PM मोदी के बिहार दौरे से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बड़ा बयान, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
  • PM मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आएंगे और करीब तेरह हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.
  • उद्घाटन में गंगा पर नया 6 लेन का औंटा-सिमरिया पुल, बख्तियारपुर-मोकामा हाईवे, बक्सर थर्मल पावर प्लांट शामिल हैं
  • नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने रोजगार सृजन में बढ़ोतरी और महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने की जानकारी दी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे करीब ₹13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें गंगा नदी पर बना नया छह लेन का औंटा-सिमरिया पुल, बख्तियारपुर–मोकामा हाईवे सेक्शन, बक्सर थर्मल पावर प्लांट, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और नमामि गंगे के तहत कई शहरी परियोजनाएं शामिल हैं. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, “हां, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बिहार को सौगात देने वाले हैं. हमने 2020 में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हमने 50 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए. अब एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है. महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है और शिक्षक बहाली में बिहारवासियों को प्राथमिकता दी जा रही है”

विपक्ष का हमला: "वादा करके भूल जाते हैं"
विपक्ष ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस और आरजेडी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी हर बार वादा करके चले जाते हैं, लेकिन उन्हें निभाते नहीं. साथ ही, उन्होंने इस दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए, खासकर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद. विपक्ष ने इसे “अघोषित आपातकाल” करार देते हुए कहा कि राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया जा रहा है.

आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन पर भीड़ जुटाने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि देश शोक में है. वहीं, निशांत कुमार ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ही वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करता है.

नीतीश कुमार की सेहत और नेतृत्व पर भी बयान

तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार की सेहत पर उठाए गए सवालों पर निशांत ने कहा, “सब कुछ ठीक है.” साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए के सभी घटक दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prime Minister Narendra Modi, Modi's Bihar Visit, Nitish Kumar, Nishant Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com