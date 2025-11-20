विज्ञापन
विशेष लिंक

पटना में आज कैसा रहेगा मौसम, आज नीतीश का शपथग्रहण, गांधी मैदान में कंपकंपाएंगी ठंडी हवाएं

Patna Weather Toady: पटना में मौसम का हाल गुरुवार को कैसा रहेगा. आज गांधी मैदान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. जानें पटना का लेटेस्ट वेदर अपडेट

Read Time: 2 mins
Share
पटना में आज कैसा रहेगा मौसम, आज नीतीश का शपथग्रहण, गांधी मैदान में कंपकंपाएंगी ठंडी हवाएं
Patna Weather Update
पटना:

बिहार में आज मौसम का क्या हाल है. राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के साथ ठंडी हवाएं कंपकंपा सकती हैं. आज पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथग्रहण समारोह है. बिहार में कोहरे का प्रकोप भी बढ़ रहा है. गयाजी के आसपास के इलाकों में कोहरे बढ़ गया है.

बिहार की राजधानी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम बना हुआ था. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच बने रहने का अनुमान है. हालांकि पछुआ हवाओं की गति अगले कुछ दिनो में देखने को मिल सकती है. रात का तापमान थोड़ा बढ़ने वाला है. गयाजी समेत बिहार के कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले हफ्ते बिहार में घने कोहरा का दौर शुरू होने की चेतावनी है.

Patna Weather

Patna Weather

पटना में भी घने कोहरे की आहट

बिहार की राजधानी पटना और जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय जैसे जिलों में हवाओं की रफ्तार कम होने के साथ कोहरे का कहर बढ़ने का अनुमान है. सबसे ज्यादा कोहरा गयाजी में दर्ज किया गया. कोहरे के साथ ओस पड़ना भी तेज हो गई है.

पूर्णिया सबसे ज्यादा गर्म, औरंगाबाद सबसे ठंडा

पटना में मौसम इस हफ्ते तक शुष्क ही रहने का पूर्वानुमान है. पूर्णिया सबसे अधिक गर्म 30 डिग्री और औरंगाबाद सबसे ज्यादा ठंडा इलाका रहा है, जहां तापमान 12.2 डिग्री रहा है. बिहार के 38 जिलों में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है.

Patna Weather News

Patna Weather News

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Patna Weather News, Patna Weather Update, Bihar Weather Update
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com