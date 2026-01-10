विज्ञापन
विशेष लिंक

Instagram Reels पर 10 हजार Views पर कितने रुपये मिलते हैं? जानिए पूरा सच

अगर आप Instagram से अच्छी और लगातार कमाई करना चाहते हैं, तो आपको क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना होगा. एक तय नीश चुनें, ऑडियंस से जुड़कर बातचीत करें और ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स को समझें.

Read Time: 3 mins
Share
Instagram Reels पर 10 हजार Views पर कितने रुपये मिलते हैं? जानिए पूरा सच

अगर Instagram पर Reels के मिलियन्स में व्यूज़ आते हैं, तो क्या इससे भी कमाई होती है? लोगों को YouTube के बारे में तो मालूम है लेकिन क्या आपने Instagram से कमाई के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो आज डिकोड करते हैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के फॉर्मूले को, कि आखिर क्रिएटर्स Reels से कैसे पैसे कमा रहे हैं. आज आपको बताएंगे कि आखिर Instagram पर 10 हजार व्यूज आने पर कितनी कमाई होती है और यह पैसा आता कहां से है?

Latest and Breaking News on NDTV

क्या Instagram देता है पैसा?
सबसे पहले यह जान लें कि भारत में Instagram व्यूज के बदले सीधे पैसे नहीं देता. यानी अगर आपकी Reel पर 10 हजार व्यूज आ गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अकाउंट में अपने आप पैसे आ जाएंगे. Instagram की कमाई पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से मोनेटाइज कर रहे हैं. कुछ देशों में Instagram का बोनस या Reels प्ले प्रोग्राम चलता है, लेकिन भारत में फिलहाल यह सभी क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध नहीं है.

ब्रांड डील से कमाई
Instagram पर ज्यादातर क्रिएटर्स की असली कमाई ब्रांड डील और प्रमोशन से होती है. अगर आपकी Reel पर 10 हजार व्यूज आते हैं और आपकी ऑडियंस एक्टिव और भरोसेमंद है, तो ब्रांड आपको प्रमोशनल पोस्ट या Reel के लिए पैसे ऑफर कर सकते हैं. आमतौर पर 10 हजार व्यूज वाले छोटे क्रिएटर को 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक मिल सकते हैं. हालांकि यह रकम आपकी नीश, फॉलोअर्स की क्वालिटी, एंगेजमेंट और कंटेंट की कैटेगरी पर निर्भर करती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Affiliate Marketing से इनकम
Instagram से कमाई का एक और पावरफुल तरीका एफिलिएट मार्केटिंग है. इसमें क्रिएटर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का लिंक अपनी Reel, स्टोरी या बायो में शेयर करता है. अगर आपकी Reel पर 10 हजार व्यूज आते हैं और लोग उस लिंक के जरिए खरीदारी करते हैं, तो आपको हर सेल पर कमीशन मिलता है. कई बार यह कमाई ब्रांड डील से भी ज्यादा हो सकती है, खासकर तब जब आपकी ऑडियंस उस प्रोडक्ट में सच में दिलचस्पी रखती हो.

Instagram से ज्यादा पैसे कमाने का सही तरीका
अगर आप Instagram से अच्छी और लगातार कमाई करना चाहते हैं, तो आपको क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना होगा. एक तय नीश चुनें, ऑडियंस से जुड़कर बातचीत करें और ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स को समझें. जैसे-जैसे आपके व्यूज बढ़ते हैं और लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, वैसे-वैसे ब्रांड्स खुद आपसे संपर्क करने लगते हैं. सही स्ट्रैटिजी के साथ Instagram से 10 हजार व्यूज से भी एक मजबूत कमाई की शुरुआत कर सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Instagram Earnings India, Instagram 10k Views Income, Instagram Reels Money, Instagram Monetization
Get App for Better Experience
Install Now