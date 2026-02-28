PUSU Election 2026 LIVE : बिहार की राजधानी पटना की पटना यूनिवर्सिटी आज चुनावी रंग में रंग गई है. आज यहां छात्रसंघ का चुनाव है जिसकी वोटिंग शुरू हो गई है और आज ही आज नतीजे भी आ सकते हैं. हालांकि नतीजे आने में देर रात भी हो सकती है. चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कुल 11 उम्मीदवार हैं और कुल 41 उम्मीदवार अलग-अलग पदों के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं. छात्रसंघ चुनाव में कुल 12010 छात्र और छात्राओं की संख्या 7963 है. छात्रसंघ चुनाव की वोटिंग से लेकर नतीजों तक के बर अपडेट के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ

कुल कितने उम्मीदवार रण में

पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार कुल 41 उम्मीदवार हैं. इसमें अध्यक्ष पद के लिए 11, महासचिव पद के लिए 9, उपाध्यक्ष के पद के लिए 8, संयुक्त सचिव पद के लिए 6 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.इस चुनाव में कुल 19973 छात्र-छात्राएं वोटर हैं. इनमें से छात्र मतदातओं की संख्या 12010 और छात्राओं की संख्या 7963 है.इनमें से एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनुष्का ने उनको अश्लील फोटो और वीडियो भेजे जाने व जान से मारने की धमकी दी गई है.

Here are the LIVE Updates of Patna University Student Union (PUSU) Election 2026 LIVE Updates

