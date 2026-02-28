विज्ञापन
3 minutes ago
पटना:

PUSU Election 2026 LIVE : बिहार की राजधानी पटना की पटना यूनिवर्सिटी आज चुनावी रंग में रंग गई है. आज यहां छात्रसंघ का चुनाव है जिसकी वोटिंग शुरू हो गई है और आज ही आज नतीजे भी आ सकते हैं. हालांकि नतीजे आने में देर रात भी हो सकती है. चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कुल 11 उम्मीदवार हैं और कुल 41 उम्मीदवार अलग-अलग पदों के लिए चुनावी रण में उतर चुके हैं. छात्रसंघ चुनाव में कुल 12010 छात्र और  छात्राओं की संख्या 7963 है. छात्रसंघ चुनाव की वोटिंग से लेकर नतीजों तक के बर अपडेट के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ 

कुल कितने उम्मीदवार रण में

पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार कुल 41 उम्मीदवार हैं. इसमें अध्यक्ष पद के लिए 11, महासचिव पद के लिए 9, उपाध्यक्ष के पद के लिए 8, संयुक्त सचिव पद के लिए 6 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.इस चुनाव में कुल 19973 छात्र-छात्राएं वोटर हैं. इनमें से छात्र मतदातओं की संख्या 12010 और छात्राओं की संख्या 7963 है.इनमें से एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनुष्का ने उनको अश्लील फोटो और वीडियो भेजे जाने व जान से मारने की धमकी दी गई है.

Feb 28, 2026 09:15 (IST)
Patna University Election Live: 41 उम्मीदवार मैदान में, अध्यक्ष पद के लिए इनके बीच जंग

पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव आज वोटिंग शुरू हो गई है. आज करीब 20 हजार विद्यार्थी मतदान करेंगे. सेंट्रल पैनल पर 41 उम्मीदवार मैदान में हैं. अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक 11 उम्मीदवार हैं. उपाध्यक्ष पद पर 8, महासचिव पर 9, संयुक्त सचिव पर 6 और कोषाध्यक्ष के पद पर 7 उम्मीदवार मैदान में हैं.विश्वविद्यालय प्रशासन ने व्यवस्था की है कि जो भी विद्यार्थी वोट करेंगे उन्हें अतिरिक्त एटेंडेंस दी जाएगी. दोपहर ढाई बजे तक वोट डाले जाएंगे, देर रात परिणाम जारी होंगे. अध्यक्ष पद के लिए छात्र JDU, NSUI और ABVP के बीच कड़ा मुकाबला है.

Feb 28, 2026 09:04 (IST)
PUSU Elections Live: सुबह से वोटिंग शुरू, नतीजे देर रात तक

पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. वोटिंग दोपहर 2:30 बजे तक होगी. आज ही चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे. नतीजे आने में देर भी हो सकती है. 

