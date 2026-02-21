विज्ञापन
विशेष लिंक

पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव स्थगित, प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर गिनाए कारण

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी. इस चुनाव में सेंट्रल पैनल के पांच पदों के लिए 51 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे.

Read Time: 2 mins
Share
पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव स्थगित, प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर गिनाए कारण
  • पटना विश्वविद्यालय ने छात्रसंघ चुनाव स्थगित कर दिया है. इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है.
  • आचार संहिता का उल्लंघन, अनाधिकृत प्रवेश और नारेबाजी जैसी घटनाओं को चुनाव स्थगित करने का कारण बताया गया है
  • छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद समेत पांच पदों के लिए कुल 51 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

पटना विश्वविद्यालय का छात्रसंघ चुनाव स्थगित कर दिया गया है. विश्वविद्यालय ने साइंस कॉलेज में शिक्षक के साथ मारपीट, शिक्षक और पदाधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार को इस फैसले का कारण बताया है. पटना विश्वविद्यालय के DSW ने इसको लेकर पत्र भी जारी किया है. तारीखों की घोषणा के साथ ही ये चुनाव विवादों में था.

पटना विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर कहा, "निर्देशानुसार सूचित करना है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 के मतदान की तिथि 28 फरवरी, 2026 को निर्धारित थी. पटना विश्वविद्यालय परिसर में विगत कुछ दिनों में अमर्यादित एवं अप्रत्याशित घटनाएं हुईं, जैसे- पटना वीमेंस कॉलेज परिसर में छात्रों के एक गुट द्वारा बिना अनुमति अनाधिकृत प्रवेश कर नारेबाजी करना, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन (छपा हुआ बैनर पोस्टर का प्रयोग, महंगी चार पहिया वाहनों का उपयोग, चुनाव-प्रचार के लिए निर्धारित समयावधि से पूर्व ही प्रचार शुरू किया जाना), साथ ही साथ दिनांक: 21-02-2026 को पटना साइंस कॉलेज में एक कक्षा में घुसकर छात्रों द्वारा शिक्षक के साथ एवं पटना विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार. इन घटनाओं के मद्देनजर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है."

Latest and Breaking News on NDTV
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी. इस चुनाव में सेंट्रल पैनल के पांच पदों के लिए 51 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 16, उपाध्यक्ष के लिए नौ, महासचिव के लिए नौ, संयुक्त सचिव के लिए आठ और कोषाध्यक्ष पद के लिए नौ उम्मीदवार शामिल थे.

इससे पहले, दो दिन पहले ही पटना विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में पुलिस ने छापेमारी कर आठ छात्रों को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि गिरफ्तार सभी छात्र शराब के नशे में थे. विश्वविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव की तैयारी चल रही थी. इसी बीच, पीरबहोर थाना ने पटना विश्वविद्यालय के अलग-अलग छात्रावासों में प्राप्त शिकायतों और छात्रसंघ चुनाव को देखते हुए पटना पुलिस अधीक्षक (मध्य), भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया था.

ये भी पढ़ें: पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में बवाल: अध्यक्ष पद का उम्मीदवार पुलिस हिरासत में, ABVP पर लगाया 'टिकट बेचने' का आरोप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Patna University, Patna University Elections, Patna University Student Union Elections, Patna University Administration, Patna University Notification
Get App for Better Experience
Install Now