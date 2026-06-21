NDTV के पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस विशेष पन्ने पर आप बिहार की राजधानी पटना में आज की प्रमुख घटनाओं और गतिविधियों को एक साथ पढ़ सकते हैं. राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा समेत जन सरोकार से जुड़ी तमाम बड़ी हलचलों को हम अपने संवाददाताओं तथा अन्य विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे. पटना से जुड़ी सही, सटीक और स्पष्ट खबरों के लिए बने रहें NDTV के इस विशेष लाइव पन्ने पर.
कल की प्रमुख खबरों में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनके पूर्व सहयोगी आकाश यादव के बीच चल रहा विवाद सुर्खियों में रहा. मामले में तेज प्रताप ने मुकदमा दर्ज करवाया है. कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए CM सम्राट चौधरी ने बैठक की. कल, शनिवार, 20 जून की पटना की प्रमुख खबरें आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं-
Patna News Live Updates: नीट री-एग्जाम के लिए पटना में मॉक ड्रिल, पढ़ें बड़ी खबरें
CM Samrat Choudhary: सीएम सम्राट चौधरी ने योग दिवस पर दी शुभकामनाएं
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 21, 2026
योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जिसने आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून… pic.twitter.com/E0Uc6c2OUL
Patna News Live: स्टूडेंट्स और उनके परिजनों के लिए सरकारी बस में यात्रा फ्री
नीट परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थी और उनके परिजन को बिहार की सरकारी बसों में टिकट का भुगतान नहीं करना होगा. परीक्षा केंद्र पर ORS, सत्तू की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं. परिजनों के बैठने के लिए हर सेंटर के बाहर शेड लगाया जाएगा.
NEET Exam 2026: सोशल मीडिया पर 24 घंटे मॉनिटरिंग, अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं
नीट परीक्षा के हर एग्जाम सेंटर पर जिला प्रशासन की ओर से 1 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन की ओर से 1 पुलिस टीम लीडर की तैनाती होगी. अभ्यर्थियों की संख्या के अनुपात में हर केंद्र पर 3 से 14 होमगार्ड/पुलिस कर्मियों को फ्रिस्किंग ड्यूटी में लगाया जाएगा. महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग के लिए बंद घेरे में केवल महिला सुरक्षाकर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी. सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी. अगर कहीं से भी कोई संदिग्ध गतिविधि की खबर आती है तो पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार करेगी. अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
NEET Re-exam: पटना के संदिग्ध कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट तैयार
नीट री-एग्जाम के लिए पटना में कड़े इंतजाम है. मुख्य सचिव और डीजीपी ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए है कि संदिग्ध कोचिंग सेंटर्स का लगातार निरीक्षण किया जाए. IB के इनपुट के आधार पर उन कोचिंग संस्थानों की लिस्ट बनाई गई है, जो पहले पेपर लीक जैसी घटनाओं में किसी भी स्तर पर शामिल रहे हैं. इसके अलावा बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों पर नजर रहेगी.
Patna Live: जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज
रविवार (21 जून) को जदयू के राज्य परिषद/राष्ट्रीय परिषद की बैठक है. सीएम पद से हटने के बाद पहली बार नीतीश कुमार की अगुवाई में मीटिंग होगी. संगठन के व्यापक विस्तार और मजबूती के लिए पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों और एजेंडे पर मुहर लग सकती है.