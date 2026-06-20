Patna Today News Live: NDTV के पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस विशेष पन्ने पर आप बिहार की राजधानी पटना में आज की प्रमुख घटनाओं और गतिविधियों को एक साथ पढ़ सकते हैं. राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा समेत जन सरोकार से जुड़ी तमाम बड़ी हलचलों को हम अपने संवाददाताओं तथा अन्य विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे. तो पटना से जुड़ी सही, सटीक और स्‍पष्‍ट खबरों के लिए बने रहें NDTV के इस विशेष लाइव पन्ने पर.

कल की प्रमुख खबरों में पटना में पिछले दिनों हुई फायरिंग घटना के बाद खान सर समेत उनके सहयोगियों को बड़ी राहत मिली है. पटना व्यवहार न्यायालय ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है. इसके अलावा बिहार सरकार ने टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर आकाश दीप और मुकेश कुमार को पुलिस विभाग में DSP के पद पर नियुक्त किया है. कल, शुक्रवार, 19 जून की पटना की प्रमुख खबरें आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं-

Patna News Live Updates: खान सर के मैनेजर और बॉडीगार्ड्स की जमानत पर 20 जून को होगी सुनवाई