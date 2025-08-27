विज्ञापन
बाथरूम में कक्षा 5 की छात्रा ने लगा ली आग, पटना के गर्ल्स स्कूल में मचा बवाल

बिहार की राजधानी पटना के एक गर्ल्स स्कूल में बुधवार को बड़ा बवाल मच गया, जब क्लास 5 की छात्रा ने खुद को आग लगा ली.

  • पटना के आमला टोला कन्या विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा बाथरूम में खुद को आग लगाई
  • घायल छात्रा को PMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका फिलहाल उसका इलाज चल रहा है
  • घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और पुलिस से भी झड़प हुई
पटना:

बिहार की राजधानी पटना के एक गर्ल्स स्कूल में बुधवार को बड़ी घटना हो गई. पटना के गर्दनीबाग गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में आमला टोला कन्या विद्यालय में एक छात्रा ने बाथरूम में घुसकर खुद को आग लगा ली. इस अग्निकांड में छात्रा बुरी तरह से झुलस कर घायल हो गई. लड़की  दमडीया की रहने वाली है. वो कक्षा 5 की छात्रा है. गंभीर रूप से झुलसी छात्रा को इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया है.

गुस्साए परिजनों ने की तोड़फोड़

इस घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और गुस्साए परिजनों व स्थानीय लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की. पुलिस के साथ भी झड़प हो गई, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को किसी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की, वहीं सेंट्रल SP दीक्षा भी घटनास्थल पर मौजूद रहीं. बाथरूम से केरोसीन का डिब्बा भी बरामद होने की जानकारी आ रही है, जिसे जांच के लिए FSL टीम ने कब्जे में लिया है. 

स्थानीय लोगों का क्या आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है और बच्ची की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. पड़ोसियों ने दावा किया कि बच्ची आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे जलाया गया है. उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप लगाया है. साथ ही स्कूल के आसपास नशे की गतिविधियों को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं.

Patna Girls School, Patna News, Bihar News
