बिहार के सोनपुर में सबलपुर में पिछले 1 महीने से बाढ़ और कटाव का कहर जारी है. लगातार लोगों के घर कटकर गंगा नदी की गोद में समा रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही स्थानीय प्रशासन कुछ कर रहा है. लोग लंबे समय से परेशान हैं. संबलपुरी इलाके के सैकड़ों घर तेज रफ्तार गंगा नदी की धार में बह गए, इसकी सूचना पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को मिली, तो पप्पू यादव अपने लव-लश्कर के साथ और नोटों की गड्डी लेकर पहुंच गए.

पप्पू यादव ने पूरे सबलपुर का कटाव वाले इलाका और बाढ़ वाले इलाका का घूम-घूम कर जायजा लिया. बाढ़ पीड़ित और घर कट जाने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता दी और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है. साथ ही 15 दिनों तक खाने-पीने का बंदोबस्त करने का ऐलान किया है.

गंभीर हालत देखते हुए सरकार की मदद नहीं पहुंची, तो पप्पू यादव खुद लोगों की मदद के लिए आगे आए. इस दौरान उन्‍होंने मौजूदा नीतीश कुमार सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है. लोगों के बीच पैसा भी बांटा और कहा कि सरकार से ज्यादा पैसा है, हमारे पास आप चिंता ना करें. हम हर संभव आपका मदद करेंगे.

जैसे ही पप्पू यादव लोगों को मदद कर वहां से लौटे, उसके बाद सभी बाढ़ पीड़ित और कटाव पीड़ित लोग अपने घर को लौट गए. इसी दौरान नदी के तेज धार से कटाव हुआ और एक दीवार गिर गई जिसमें तीन महिला दब गईं, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दो अन्य महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं. इन महिलाओं का इलाज अस्‍पताल में चल रहा है.

ये भी पढ़ें :- बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी ATM तो कांग्रेस बांट रही चेक बुक! चुनाव जीतने पर बड़े फायदे की बात