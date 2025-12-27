विज्ञापन
राबड़ी आवास में 'तहखाने' पर आमने-सामने आरजेडी-जेडीयू

राबड़ी देवी के आवास के मुद्दे पर अब राजनीति तेज है. राजद - जदयू आमने - सामने हैं. जनता दल यू ने राबड़ी आवास में तहखाने का आरोप लगाया तो राजद ने जांच कराने की मांग कर दी.

  • बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड पर स्थित राबड़ी देवी के आवास को लेकर विवाद और जांच की मांग हो रही है
  • जेडीयू के नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के आवास में गुप्त तहखाने में जमीन के कागजात और कैश छिपाने का आरोप लगाया है
  • राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने जेडीयू को सघन जांच की चुनौती दी और नीरज कुमार से राजनीति छोड़ने को कहा है
बिहार की राजनीति में इन दिनों '10 सर्कुलर रोड' यानी राबड़ी देवी का आवास चर्चा का केंद्र बना हुआ है. राबड़ी आवास खाली होने की प्रक्रिया के बीच अब 'तहखाने' की एंट्री हो गई है, जिसने सत्ता पक्ष जेडीयू और विपक्ष आरजेडी के बीच जुबानी जंग को तेज कर दिया है. जेडीयू प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि राबड़ी देवी के आवास में एक गुप्त तहखाना हो सकता है. नीरज कुमार के मुताबिक, "इस तहखाने में जमीन के कागजात, भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी छिपाकर रखी गई हो सकती है. उन्होंने मांग की है कि आवास से बाहर ले जाए जा रहे सामान की सघन जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि वह सामान सरकारी है या निजी.

राजद का पलटवार: "साबित करें या राजनीति छोड़ें"

जदयू के आरोपों पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने तीखा हमला बोला. उन्होंने नीरज कुमार को सीधी चुनौती देते हुए कहा, "जदयू एक तारीख तय कर ले और पूरे आवास की सघन जांच करा ले. अगर वहां कोई तहखाना नहीं मिलता है, तो नीरज कुमार को राजनीति से संन्यास लेना होगा. उन्हें राबड़ी आवास के खजाने की नहीं, बल्कि बिहार के सरकारी खजाने की चिंता करनी चाहिए."


जासूसी के आरोपों से गरमाया माहौल

इससे पहले आरजेडी ने सरकार पर लालू परिवार की 'जासूसी' कराने का आरोप लगाया था. राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाया कि जब बंगला खाली करने की प्रक्रिया गोपनीय थी, तो सरकार को पल-पल की जानकारी कैसे मिल रही है? आरजेडी का दावा है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है.

क्यों खाली हो रहा है 10 सर्कुलर रोड?

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को अलॉट किया गया '10 सर्कुलर रोड' का बंगला बदलकर उन्हें '39 हार्डिंग रोड' पर आवास आवंटित कर दिया. नोटिस मिलने के करीब एक महीने बाद, जब राबड़ी आवास से पिकअप वाहनों में सामान बाहर निकलते देखा गया, तो कयासों का दौर शुरू हो गया. राजद ने इस आवास परिवर्तन को नीतीश सरकार की 'बदले की कार्रवाई' करार दिया है.

