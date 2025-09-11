बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी ATM तो कांग्रेस बांट रही चेक बुक! चुनाव जीतने पर बड़े फायदे की बात

चुनावों में पंपलेट, पोस्टर से वादों के दिन अब लद गए हैं. वादों की लड़ाई अब ATM बनाम चेकबुक के बीच फंस गई है. यह बात कुछ दिनों बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नजर आ रही है. बिहार चुनाव के तारीखों को अभी घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं. बिहार में पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ATM की तरह दिखने वाला PLC यानी परिवार लाभ कार्ड बांट रही है. तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चेकबुक जैसा कूपन दे रही है. दोनों पार्टियां कार्ड और चेकबुक को सम्भाल कर रखने पर लाखों के फायदे का वादा कर रही है.

जनसुराज 20 हजार मंथली तो कांग्रेस 28 लाख सालाना बचत की गारंटी

जनसुराज 20 हजार रुपए महीने की बचत का तो कांग्रेस 28 लाख सालाना की बचत की गारंटी दे रही है. यह लाभ तभी मिलेगा जब किसी पार्टी की सरकार बनेगी. लेकिन उससे पहले बिहार सरकार महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार की राशि DBT के जरिए भेजने की तैयारी में जुटी है.

जन सुराज के नेता-कार्यकर्ता लोगों में ATM कार्ड जैसा दिखने वाला यह कार्ड बांट रहे हैं.

जनसुराज का कहना है कि सरकार बनी तो कार्ड धारक परिवार के सदस्यों को 5 योजनाओं का लाभ मिल सकता है.