बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी ATM तो कांग्रेस बांट रही चेक बुक! चुनाव जीतने पर बड़े फायदे की बात

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलें अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं. पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर रही प्रशांत किशोर की पार्टी लोगों के बीच एक कार्ड बांट रही है. जो देखने में एटीएम कार्ड जैसा लगता है.

बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी ATM तो कांग्रेस बांट रही चेक बुक! चुनाव जीतने पर बड़े फायदे की बात
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस अधिकार बुक तो जनसुराज ATM जैसा दिखने वाला कार्ड बांट रही है.
  • बिहार चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी परिवार लाभ कार्ड और कांग्रेस चेकबुक के जरिए फायदे का वादा कर रही है.
  • परिवार लाभ कार्ड धारकों को पांच योजनाओं का लाभ मिलेगा जिसमें रोजगार, पेंशन, शिक्षा और ऋण शामिल हैं.
  • कांग्रेस मुफ्त इलाज, पेंशन, टैबलेट वितरण, बिजली सब्सिडी और भूमिहीनों को जमीन देने का वादा कर रही है.
पटना:

चुनावों में पंपलेट, पोस्टर से वादों के दिन अब लद गए हैं. वादों की लड़ाई अब ATM बनाम चेकबुक के बीच फंस गई है. यह बात कुछ दिनों बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नजर आ रही है. बिहार चुनाव के तारीखों को अभी घोषणा तो नहीं हुई है लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं. बिहार में पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ATM की तरह दिखने वाला PLC यानी परिवार लाभ कार्ड बांट रही है. तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चेकबुक जैसा कूपन दे रही है. दोनों पार्टियां कार्ड और चेकबुक को सम्भाल कर रखने पर लाखों के फायदे का वादा कर रही है.

जनसुराज 20 हजार मंथली तो कांग्रेस 28 लाख सालाना बचत की गारंटी

जनसुराज 20 हजार रुपए महीने की बचत का तो कांग्रेस 28 लाख सालाना की बचत की गारंटी दे रही है. यह लाभ तभी मिलेगा जब किसी पार्टी की सरकार बनेगी. लेकिन उससे पहले बिहार सरकार महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार की राशि DBT के जरिए भेजने की तैयारी में जुटी है.

जन सुराज के नेता-कार्यकर्ता लोगों में ATM कार्ड जैसा दिखने वाला यह कार्ड बांट रहे हैं.

जन सुराज के नेता-कार्यकर्ता लोगों में ATM कार्ड जैसा दिखने वाला यह कार्ड बांट रहे हैं.

जनसुराज का कहना है कि सरकार बनी तो कार्ड धारक परिवार के सदस्यों को 5 योजनाओं का लाभ मिल सकता है.

  • बिहार में युवाओं के रोजगार की गारंटी मिलेगी . 12 हजार का फायदा होगा.
  • बुजुर्गों, दिव्यागों, विधवाओं को पेंशन मिलेगी . 2 हजार का फायदा होगा.
  • महिलाओं को 4% की दर पर 5 लाख तक का ऋण मिलेगा. 2500 का फायदा होगा.
  • 15 साल तक की उम्र के गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा मिलेगी. 1000 रुपए का फायदा होगा.
  • नकदी फसल की खेती के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था होगी. 2500 रुपए का फायदा होगा.
कांग्रेस चेकबुक जैसा यह अधिकार बुक बांट रही है.

कांग्रेस चेकबुक जैसा यह अधिकार बुक बांट रही है.

कांग्रेस 28 लाख तक के फायदे का वादा कर रही है.

  • 25 लाख तक के मुफ्त इलाज का वादा.
  • विधवा, दिव्यांग, वृद्ध पेंशन की 1500 प्रति माह करने और 200 की सालाना बढ़ोतरी का वादा.
  • कांग्रेस फ्री टैबलेट योजना लेकर आएगी. इसके तहत सरकारी स्कूल के 8वीं से 12वीं के छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा.
  • 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी.
  • भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी.
  • महिलाओं के खाते में 2500 प्रति माह दिए जाएंगे.

कांग्रेस का दावा है कि इन सभी योजनाओं से सालाना 28 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा.

दोनों दलों का दावा है कि यह कार्ड या चेकबुक दिखावा नहीं है. उनकी सरकार बनी तो यह वादे पूरे किए जाएंगे. कांग्रेस और जनसुराज इसे कम से कम 50 लाख घरों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है.

जनसुराज के नेता ने क्या कुछ कहा

जनसुराज के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार कहते हैं, "हम लोग जो कार्ड बांट रहे हैं परिवार लाभ कार्ड. हमने कहा है कि अगर जान स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो उसमें 5 वादे हैं, उसमें कोई न कोई लाभ आपको मिलेगा. जैसे आप पर्चा बताकर प्रचार करते हैं वैसे हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है उसे कार्ड से जनता तक ले जा रहे हैं. जनता कार्ड के प्रति आकर्षित है."

कांग्रेस प्रवक्ता बोले- लोग एनडीए से परेशान

वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन इसे अपनी सफलता के रूप में देखते हैं. उनका कहना है, "एनडीए की सरकार से लोग परेशान हैं. हम जनता के अधिकार का गुलदस्ता घर-घर लेकर जा रहे हैं. माई बहन मां योजना के समान ही हमें इसमें भी सफलता मिल रही है. यह नया जमाना है, इसलिए प्रचार के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं."

भाजपा ने बताया चुनावी शिगूफा

हालांकि भाजपा इसे चुनावी शिगूफा बता रही है. भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जनसुराज और कांग्रेस दोनों पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें फ्रॉड बता रहे हैं. वे कहते हैं "कांग्रेस और जनसुराज चोर चोर मौसेरे भाई हैं. कांग्रेस ने देश की जनता के साथ बड़ा फ्रॉड किया, देश की जनता ने उन्हें उनका रास्ता दिखा दिया. प्रशांत किशोर नए-नए आए हैं. अभी इस खेल में लेकिन राह उनकी भी वही है."

दोनों पार्टियां भले ही एटीएम और चेकबुक के भरोसे हों लेकिन उससे पहले एनडीए महिला रोजगार योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहा है. इसलिए यह देखना होगा कि दोनों पार्टियों को इससे कितना फायदा मिल पाता है.

