विज्ञापन
विशेष लिंक

PM मोदी के पैर छूने वाला वीडियो, परिवारवाद... RJD ने बिहार एनडीए सरकार पर यूं कसा तंज

आरजेडी ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते दिख रहे हैं.'

Read Time: 3 mins
Share
PM मोदी के पैर छूने वाला वीडियो, परिवारवाद... RJD ने बिहार एनडीए सरकार पर यूं कसा तंज
  • बिहार के CM नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हुए दिखे.
  • वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार को रोकते हुए हाथ मिलाते हैं और विमान की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं.
  • वीडियो वायरल होने पर आरजेडी ने इसे राजनीतिक हथियार बनाया और NDA सरकार पर हमला बोला.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार की राजनीति में एक वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जब वे पटना एयरपोर्ट पर PM को विदा करने पहुंचे थे. यह घटना नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हुई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विपक्ष ने इसे सियासी हथियार बना लिया.

आरजेडी ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते दिख रहे हैं.' इसके साथ ही पार्टी ने NDA सरकार पर परिवारवाद का तंज कसते हुए कहा कि नई कैबिनेट में कई मंत्री रिश्तेदारी और पारिवारिक लिंक के आधार पर चुने गए हैं.

वीडियो में क्या है?

क्लिप में नीतीश कुमार हाथ जोड़कर PM मोदी के पास जाते हैं और पैर छूने की कोशिश करते हैं. PM मोदी तुरंत उन्हें रोकते हैं, कंधे पकड़कर हाथ मिलाते हैं और कुछ बातें करने के बाद विमान की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं. यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें कितने जवान रहते हैं तैनात

परिवारवाद को लेकर भाजपा को घेरा

इसके अलावा एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में आरजेडी ने परिवारवाद को लेकर भी NDA सरकार पर तीखा हमला बोला. RJD ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कई मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के पारिवारिक रिश्तों का ज़िक्र है, जैसे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नबीन, सुनील कुमार और लेसी सिंह.

आरजेडी ने तंज कसते हुए लिखा कि ये सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आशीर्वाद से परिवारवाद खत्म करने की शपथ ले रहे हैं, जबकि खुद रिश्तेदारी के आधार पर सत्ता में हैं. यह पोस्ट NDA के उस नैरेटिव पर कटाक्ष है जिसमें वे खुद को परिवारवाद के खिलाफ बताते हैं.

नीतीश ने कल ही ली है शपथ 

नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. नीतीश के साथ इस सरकार में 26 और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को 243 में से 202 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमटा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar, Bihar RJD, RJD, NITISH KUMAR
Get App for Better Experience
Install Now