PM मोदी के पैर छूने वाला वीडियो, परिवारवाद... RJD ने बिहार एनडीए सरकार पर यूं कसा तंज

बिहार की राजनीति में एक वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जब वे पटना एयरपोर्ट पर PM को विदा करने पहुंचे थे. यह घटना नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हुई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विपक्ष ने इसे सियासी हथियार बना लिया.

आरजेडी ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते दिख रहे हैं.' इसके साथ ही पार्टी ने NDA सरकार पर परिवारवाद का तंज कसते हुए कहा कि नई कैबिनेट में कई मंत्री रिश्तेदारी और पारिवारिक लिंक के आधार पर चुने गए हैं.

वीडियो में क्या है?

क्लिप में नीतीश कुमार हाथ जोड़कर PM मोदी के पास जाते हैं और पैर छूने की कोशिश करते हैं. PM मोदी तुरंत उन्हें रोकते हैं, कंधे पकड़कर हाथ मिलाते हैं और कुछ बातें करने के बाद विमान की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं. यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया.

परिवारवाद को लेकर भाजपा को घेरा

इसके अलावा एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में आरजेडी ने परिवारवाद को लेकर भी NDA सरकार पर तीखा हमला बोला. RJD ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कई मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के पारिवारिक रिश्तों का ज़िक्र है, जैसे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नबीन, सुनील कुमार और लेसी सिंह.

𝟏. मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी!



𝟐. मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्व॰ श्रीमती पार्वती देवी का उपमुख्यमंत्री… — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 20, 2025

आरजेडी ने तंज कसते हुए लिखा कि ये सभी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आशीर्वाद से परिवारवाद खत्म करने की शपथ ले रहे हैं, जबकि खुद रिश्तेदारी के आधार पर सत्ता में हैं. यह पोस्ट NDA के उस नैरेटिव पर कटाक्ष है जिसमें वे खुद को परिवारवाद के खिलाफ बताते हैं.

नीतीश ने कल ही ली है शपथ

नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. नीतीश के साथ इस सरकार में 26 और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को 243 में से 202 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमटा.