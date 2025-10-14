विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार महागठबंधन में पिक्चर अभी बाकी है... सीटों पर खींचतान जारी, आज ऐलान होना मुश्किल : सूत्र

केसी वेणुगोपाल आरजेडी नेतृत्व के संपर्क में हैं. कांग्रेस- आरजेडी में सीटों की संख्या से ज़्यादा सीटों की चॉइस पर खींचतान हो रही है. दोपहर के बाद वाम दलों के साथ आरजेडी की बैठक होनी है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार महागठबंधन में पिक्चर अभी बाकी है... सीटों पर खींचतान जारी, आज ऐलान होना मुश्किल : सूत्र
  • बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर गंभीर खींचतान जारी है जो अभी तक हल नहीं हो पाई है
  • सिंबल वापसी और सीट चयन को लेकर गठबंधन दल आपस में बातचीत कर रहे हैं लेकिन विवाद बरकरार है
  • सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल आरजेडी नेतृत्व के संपर्क में हैं और बातचीत चल रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में अभी खींचतान जारी है. सिंबल वापसी से लेकर सीट के चयन को लेकर दल आपस में बातचीत करने में जुटे हैं. सूत्रों ने बताया कि कुछ सीटों पर गठबंधन दलों में मुश्किल आई है. यही नहीं, आज भी महागठबंधन में सीट बंटवारा मुश्किल ही लग रहा है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता आरजेडी से संपर्क में है. जानकारी के अनुसार केसी वेणुगोपाल आरजेडी नेतृत्व के संपर्क में हैं. कांग्रेस-आरजेडी में सीटों की संख्या से ज़्यादा सीटों की चॉइस पर खींचतान हो रही है. दोपहर के बाद वाम दलों के साथ आरजेडी की बैठक होनी है. शाम तक सहमति बनने की कोशिश होगी. 

बताते चलें कि महागठबंधन के सीटों का आंकडों पर लगभग बात बन गई है.यह तय हुआ है कि आरजेडी 135 सीट पर लड़ेगी,कांग्रेस 61 सीट,मुकेश सहनी की वीआईपी 16 सीट,वामपंथी दल जिसमें माले,सीपीआई और सीपीएम है को 31 सीटें दी गई है.यहां सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी भी कुछ सीटों पर कौन लड़ेगा इस पर सहमति नहीं बन पा रही है.

जैसे आरजेडी की कब्जे वाली कुछ सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है तो कांग्रेस के कब्जे वाली कुछ सीटों पर आरजेडी और वही हाल माले और अन्य वामदलों का भी है. दिल्ली में जो बैठक तेजस्वी यादव की हुई उसमें खरगे और राहुल शामिल नहीं हुए,फोन पर शायद जरूर राहुल की बात तेजस्वी से हुई हो.हां तेजस्वी की मुलाकात कांग्रेस नेता वेणुगोपाल से जरूर हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Mahagathbandhan Seat Sharing
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com