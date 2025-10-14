बिहार महागठबंधन में पिक्चर अभी बाकी है... सीटों पर खींचतान जारी, आज ऐलान होना मुश्किल : सूत्र

बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में अभी खींचतान जारी है. सिंबल वापसी से लेकर सीट के चयन को लेकर दल आपस में बातचीत करने में जुटे हैं. सूत्रों ने बताया कि कुछ सीटों पर गठबंधन दलों में मुश्किल आई है. यही नहीं, आज भी महागठबंधन में सीट बंटवारा मुश्किल ही लग रहा है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता आरजेडी से संपर्क में है. जानकारी के अनुसार केसी वेणुगोपाल आरजेडी नेतृत्व के संपर्क में हैं. कांग्रेस-आरजेडी में सीटों की संख्या से ज़्यादा सीटों की चॉइस पर खींचतान हो रही है. दोपहर के बाद वाम दलों के साथ आरजेडी की बैठक होनी है. शाम तक सहमति बनने की कोशिश होगी.

बताते चलें कि महागठबंधन के सीटों का आंकडों पर लगभग बात बन गई है.यह तय हुआ है कि आरजेडी 135 सीट पर लड़ेगी,कांग्रेस 61 सीट,मुकेश सहनी की वीआईपी 16 सीट,वामपंथी दल जिसमें माले,सीपीआई और सीपीएम है को 31 सीटें दी गई है.यहां सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी भी कुछ सीटों पर कौन लड़ेगा इस पर सहमति नहीं बन पा रही है.

जैसे आरजेडी की कब्जे वाली कुछ सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है तो कांग्रेस के कब्जे वाली कुछ सीटों पर आरजेडी और वही हाल माले और अन्य वामदलों का भी है. दिल्ली में जो बैठक तेजस्वी यादव की हुई उसमें खरगे और राहुल शामिल नहीं हुए,फोन पर शायद जरूर राहुल की बात तेजस्वी से हुई हो.हां तेजस्वी की मुलाकात कांग्रेस नेता वेणुगोपाल से जरूर हुई है.