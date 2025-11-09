विज्ञापन
विशेष लिंक

एक्ट्रेस नेहा शर्मा का भागलपुर में रोड शो, जनता से पिता को वोट देने की अपील की

नेहा शर्मा का पूरे रूट पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक फूलमालाओं से स्वागत किया. रोड शो के दौरान कई स्थानों पर महिलाओं और युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन कर रही थी.

Read Time: 2 mins
Share
एक्ट्रेस नेहा शर्मा का भागलपुर में रोड शो, जनता से पिता को वोट देने की अपील की
  • नेहा शर्मा ने अपने पिता और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में भागलपुर में रोड शो किया
  • नेहा शर्मा के रोड शो की शुरुआत बुढ़ानाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ सुबह हुई थी
  • नेहा शर्मा ने रोड शो में जनता से अपील की कि वे उनके पिता को भारी मतों से विजयी बनाएं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
भागलपुर:

मशहूर फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा ने अपने पिता और महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में एक रोड शो किया, जिसने शहर में जबरदस्त उत्साह भर दिया. नेहा शर्मा ने भागलपुरवासियों से भावनात्मक अपील की कि वे इस बार भी उनके पिता को भारी मतों से विजयी बनाकर, भागलपुर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें. रोड शो की शुरुआत सुबह 2:00 बजे बुढ़ानाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना और आशीर्वाद लेने के बाद हुई.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें: Exclusive: मैं कोई शाहरुख खान नहीं जो मुझे...बिहार चुनाव के बीच ऐसा क्यों बोले मुकेश सहनी

नेहा शर्मा के रोड शो में उमड़ी भीड़

इसके बाद नेहा शर्मा एक खुले वाहन में सवार होकर निकलीं, जहां उन्होंने हजारों मतदाताओं का गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार किया. इस रोड शो में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जो हाथों में पार्टी का झंडा लिए 'अजीत शर्मा जिंदाबाद' और 'कांग्रेस पार्टी अमर रहे' के नारे लगा रहे थे. रोड शो का रूट बुढ़ानाथ से शुरू हुआ और नया बाजार, सराय चौक, विश्वविद्यालय रोड, साहेबगंज, नरगा चौक, विषहरी स्थान, चम्पानगर, तांती बाजार रोड, मदनीनगर गोलम्बर से गुजरा.

Latest and Breaking News on NDTV

नेहा शर्मा की जनता से ये अपील

इसके बाद थाना चौक नाथनगर, केबी लाल रोड, टमटम चौक, परवत्ती चौक, तातारपुर चौक, कोतवाली, खलीफाबाग चौक, घंटाघर चौक होते हुए अभी भी जारी है. नेहा शर्मा ने जनता से सीधे जुड़ते हुए कहा, “भागलपुर की जनता मेरे पिता पर हमेशा स्नेह और आशीर्वाद बरसाती आई है. उन्होंने यहां के विकास और लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है. मैं भागलपुर की बेटी होकर आप सबसे निवेदन करती हूं कि इस बार भी कांग्रेस को और मेरे पिता अजीत शर्मा जी को विजयी बनाएं.”

ये भी पढ़ें : बिहार चुनाव के पहले चरण में 9% अधिक मतदान से किसे फायदा -महागठबंधन या NDA?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neha Sharma Election Road Show, Neha Sharma Bihar Road Show, Actress Neha Sharma Road Show, Bihar Election
Get App for Better Experience
Install Now