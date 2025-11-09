एक्ट्रेस नेहा शर्मा का भागलपुर में रोड शो, जनता से पिता को वोट देने की अपील की

मशहूर फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा ने अपने पिता और महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में एक रोड शो किया, जिसने शहर में जबरदस्त उत्साह भर दिया. नेहा शर्मा ने भागलपुरवासियों से भावनात्मक अपील की कि वे इस बार भी उनके पिता को भारी मतों से विजयी बनाकर, भागलपुर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें. रोड शो की शुरुआत सुबह 2:00 बजे बुढ़ानाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना और आशीर्वाद लेने के बाद हुई.

नेहा शर्मा के रोड शो में उमड़ी भीड़

इसके बाद नेहा शर्मा एक खुले वाहन में सवार होकर निकलीं, जहां उन्होंने हजारों मतदाताओं का गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार किया. इस रोड शो में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जो हाथों में पार्टी का झंडा लिए 'अजीत शर्मा जिंदाबाद' और 'कांग्रेस पार्टी अमर रहे' के नारे लगा रहे थे. रोड शो का रूट बुढ़ानाथ से शुरू हुआ और नया बाजार, सराय चौक, विश्वविद्यालय रोड, साहेबगंज, नरगा चौक, विषहरी स्थान, चम्पानगर, तांती बाजार रोड, मदनीनगर गोलम्बर से गुजरा.

नेहा शर्मा की जनता से ये अपील

इसके बाद थाना चौक नाथनगर, केबी लाल रोड, टमटम चौक, परवत्ती चौक, तातारपुर चौक, कोतवाली, खलीफाबाग चौक, घंटाघर चौक होते हुए अभी भी जारी है. नेहा शर्मा ने जनता से सीधे जुड़ते हुए कहा, “भागलपुर की जनता मेरे पिता पर हमेशा स्नेह और आशीर्वाद बरसाती आई है. उन्होंने यहां के विकास और लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है. मैं भागलपुर की बेटी होकर आप सबसे निवेदन करती हूं कि इस बार भी कांग्रेस को और मेरे पिता अजीत शर्मा जी को विजयी बनाएं.”

