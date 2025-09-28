विज्ञापन
Bihar Crime: नालंदा में ऑनर किलिंग! बारिश में दिखा दफन लाश का बोरा, 3 महीने की गर्भवती बेटी की हत्या कर माता-पिता फरार

बिहार के नालंदा में 19 साल की मायावती कुमारी की ऑनर किलिंग का संदेह है. जमीन में दफन शव मिलने के बाद माता-पिता फरार हो गए हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, युवती 3 माह की गर्भवती थी. पुलिस ने FSL और डॉग स्क्वायड को बुलाया, छोटे भाई से पूछताछ जारी है.

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय इलाके में ऑनर किलिंग (Honour Killing) का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन खोदकर एक 19 साल की युवती की सड़ी हुई लाश बरामद की है. यह घटना प्रेम-प्रसंग और प्रतिष्ठा के नाम पर किए गए एक जघन्य अपराध की ओर इशारा कर रही है. क्योंकि लाश मिलते ही मृतका के माता-पिता गांव से फरार हो गए हैं, जिससे पुलिस का शक गहरा गया है.

बारिश ने खोला राज, बोरे में बंद मिली लाश

घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के नोनिया बिगहा गांव के तीन नलवा खंधा की है, जो शाशी नदी के किनारे स्थित है. पुलिस को यह कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते जमीन में दफन बोरे का कुछ हिस्सा बाहर दिखने लगा था. उस जगह से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे ग्रामीणों को शव होने का संदेह हुआ. सूचना मिलते ही नूरसराय थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जमीन खोदकर बोरे में बंद लाश को बाहर निकाला गया. मृतका की पहचान नोनिया बिगहा गांव निवासी अशोक चौहान की 19 वर्षीया बेटी मायावती कुमारी के रूप में हुई.

शव मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, मृतका के माता-पिता घर से फरार हो गए. शव की पहचान मृतका के छोटे भाई ने की.

ग्रामीणों का शक, 3 महीने की गर्भवती थी मायावती?

शव की हालत को देखकर पुलिस ने आशंका जताई है कि युवती को तीन दिन पहले ही मौत के घाट उतारा गया होगा. ग्रामीणों में चर्चा है कि मायावती कुमारी का गांव के ही एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि वह प्रेमी के साथ दो बार भाग भी चुकी थी. ग्रामीणों के अनुसार, परिजनों को इस बात की भनक लग गई थी कि मायावती तीन माह की गर्भवती है. आशंका जताई जा रही है कि इसी 'शर्म' और 'प्रतिष्ठा' को बचाने के लिए युवती की हत्या कर शव को चुपके से दफन कर दिया गया. यह घटना सीधे तौर पर ऑनर किलिंग की तरफ इशारा कर रही है.

पुलिस ने FSL और डॉग स्क्वायड को बुलाया

डीएसपी-2 संजय जायसवाल ने इस घटना को ऑनर किलिंग का मामला बताया है. उन्होंने कहा कि मृतका के माता-पिता का फरार होना संदेह को और मजबूत करता है. पुलिस ने इस मामले की गहन जांच के लिए तुरंत कदम उठाए हैं. FSL टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल और मृतका के घर से साक्ष्यों के नमूने एकत्र किए. डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया है ताकि हत्यारों तक पहुंचने में मदद मिल सके.

मृतका के छोटे भाई से पूछताछ जारी

डीएसपी संजय जायसवाल ने NDTV को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के असली कारण और प्रेगनेंसी की बात स्पष्ट हो पाएगी. थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि अग्रिम कार्रवाई जारी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

