विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में युवती ने रचाया मुस्लिम से ब्याह तो मां बोलीं- ये लव जिहाद, बेटी बोली- परेशान मत करो

बिहार के मुंगेर में हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक से शादी कर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया. युवती ने कहा कि शादी अपनी मर्जी से की है, जबकि परिवार ने इसे लव जिहाद बताते हुए अपहरण और साजिश का आरोप लगाया है. मां ने भावुक होकर कहा कि बेटी को बरगलाया गया और धमकी दी.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार में युवती ने रचाया मुस्लिम से ब्याह तो मां बोलीं- ये लव जिहाद, बेटी बोली- परेशान मत करो
  • बिहार के मुंगेर जिले में एक हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक नियाजुल हक से अपनी मर्जी से शादी करने का दावा किया है.
  • युवती ने तीस हजारी स्थित आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में शादी की और पुलिस से परेशान न करने की अपील की है.
  • युवती के पिता ने अपहरण और साजिश का आरोप लगाते हुए सात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Munger love Jihad Case: बिहार के मुंगेर जिले से एक संवेदनशील मामला सामने आया है. हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक नियाजुल हक से शादी करने का दावा किया है. युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि उसने यह शादी अपनी मर्जी से की है और किसी तरह की जबरदस्ती नहीं हुई. वहीं परिवार इस शादी को लव जिहाद बता रहा है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

युवती का दावा– अपनी मर्जी से की शादी

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ने बताया कि उसने 30 दिसंबर को दिल्ली के तीस हजारी स्थित आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में नियाजुल हक से शादी की. उसने कहा कि वह अपनी इच्छा से घर से गई थी और किसी ने उसे मजबूर नहीं किया. साथ ही उसने पुलिस से अपील की कि उसे और उसके पति के परिवार को परेशान न किया जाए.

परिजनों का आरोप – अपहरण और साजिश

युवती के पिता ने सफियासराय थाना में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. उनका आरोप है कि 29 दिसंबर को बेटी प्रैक्टिकल क्लास के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. बाद में पता चला कि नियाजुल हक उसे बहला-फुसलाकर ले गया. पिता ने बताया कि जब उन्होंने नियाजुल के परिवार से बात की तो पहले समय मांगा गया और बाद में गाली-गलौज कर भगा दिया.

पिता ने बताया कि उनकी बेटी एससीएम कॉलेज में पढ़ती थी और पारा मेडिकल की तैयारी कर रही थी. रोज सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिकल करने जाती थी. उन्होंने कहा कि कोई भी माता-पिता नहीं चाहते कि उनकी बच्ची गलत हाथों में जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि उनकी बेटी हर हाल में वापस लाई जाए.

ये भी पढ़ें- पति गंगा नहाने गया तो पत्नी प्रेमी संग हो गई फुर्र, कानपुर की गजब लवस्टोरी

मां का दर्द – लव जिहाद का आरोप

युवती की मां रेनू देवी ने कहा कि जिस लड़के का नाम आर्यन बताया गया था, वह पहले हमारे दुकान पर आता था. पहले हमें भाभी कहकर बुलाता था. फिर जब मेरी बच्ची को देखा तो हमें आंटी कहने लगा. उसके बाद कभी-कभी आने-जाने लगा. कभी पानी मांगा, कभी कुछ और. इसी तरह उसकी पहचान बढ़ी. उसका घर खंडो में है.

धमकी और ब्लैकमेल

उसने मेरी बेटी को बरगला लिया. मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं थी. जब वे जा रहे थे, तो ट्रेन में किसी का कॉल आया. उन्होंने मोबाइल लेकर धमकी दी कि हमें पैसे दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे. जब हमने विरोध किया तो चिल्लाने लगे. मेरी बेटी वहां से बोल रही थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है. 

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर में दलित युवती का धर्म परिवर्तन कराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई

'वो उसे कुकर में पकाकर खा जाएगा'

युवती की मां ने कहा कि यह मामला लव जिहाद का है. कोई भी माता-पिता नहीं चाहते कि उनकी बच्ची किसी गलत हाथ में जाए. हम हिंदू धर्म के लोग हैं. क्यों हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है? आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं. मूवी और समाचारों में भी यही दिखाया जा रहा है. वो भी उसे कुकर में पकाकर खा जाएगा. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के नेताओं से अपील की कि मेरी बेटी सुरक्षित वापस लाई जाए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Munger Love Jihad Case, Hindu Girl Marries Muslim Boy, Arya Samaj Marriage Controversy, Bihar Interfaith Marriage News, Love Jihad Allegations In India
Get App for Better Experience
Install Now