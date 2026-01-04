बिहार में युवती ने रचाया मुस्लिम से ब्याह तो मां बोलीं- ये लव जिहाद, बेटी बोली- परेशान मत करो

Munger love Jihad Case: बिहार के मुंगेर जिले से एक संवेदनशील मामला सामने आया है. हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक नियाजुल हक से शादी करने का दावा किया है. युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि उसने यह शादी अपनी मर्जी से की है और किसी तरह की जबरदस्ती नहीं हुई. वहीं परिवार इस शादी को लव जिहाद बता रहा है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

युवती का दावा– अपनी मर्जी से की शादी

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ने बताया कि उसने 30 दिसंबर को दिल्ली के तीस हजारी स्थित आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में नियाजुल हक से शादी की. उसने कहा कि वह अपनी इच्छा से घर से गई थी और किसी ने उसे मजबूर नहीं किया. साथ ही उसने पुलिस से अपील की कि उसे और उसके पति के परिवार को परेशान न किया जाए.

परिजनों का आरोप – अपहरण और साजिश

युवती के पिता ने सफियासराय थाना में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. उनका आरोप है कि 29 दिसंबर को बेटी प्रैक्टिकल क्लास के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. बाद में पता चला कि नियाजुल हक उसे बहला-फुसलाकर ले गया. पिता ने बताया कि जब उन्होंने नियाजुल के परिवार से बात की तो पहले समय मांगा गया और बाद में गाली-गलौज कर भगा दिया.

पिता ने बताया कि उनकी बेटी एससीएम कॉलेज में पढ़ती थी और पारा मेडिकल की तैयारी कर रही थी. रोज सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिकल करने जाती थी. उन्होंने कहा कि कोई भी माता-पिता नहीं चाहते कि उनकी बच्ची गलत हाथों में जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि उनकी बेटी हर हाल में वापस लाई जाए.

मां का दर्द – लव जिहाद का आरोप

युवती की मां रेनू देवी ने कहा कि जिस लड़के का नाम आर्यन बताया गया था, वह पहले हमारे दुकान पर आता था. पहले हमें भाभी कहकर बुलाता था. फिर जब मेरी बच्ची को देखा तो हमें आंटी कहने लगा. उसके बाद कभी-कभी आने-जाने लगा. कभी पानी मांगा, कभी कुछ और. इसी तरह उसकी पहचान बढ़ी. उसका घर खंडो में है.

धमकी और ब्लैकमेल

उसने मेरी बेटी को बरगला लिया. मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं थी. जब वे जा रहे थे, तो ट्रेन में किसी का कॉल आया. उन्होंने मोबाइल लेकर धमकी दी कि हमें पैसे दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे. जब हमने विरोध किया तो चिल्लाने लगे. मेरी बेटी वहां से बोल रही थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है.

'वो उसे कुकर में पकाकर खा जाएगा'

युवती की मां ने कहा कि यह मामला लव जिहाद का है. कोई भी माता-पिता नहीं चाहते कि उनकी बच्ची किसी गलत हाथ में जाए. हम हिंदू धर्म के लोग हैं. क्यों हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है? आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं. मूवी और समाचारों में भी यही दिखाया जा रहा है. वो भी उसे कुकर में पकाकर खा जाएगा. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के नेताओं से अपील की कि मेरी बेटी सुरक्षित वापस लाई जाए.