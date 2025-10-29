विज्ञापन
मुजफ्फरनगर में दलित युवती का धर्म परिवर्तन कराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव निवासी एक दलित युवती को 10 अक्टूबर की रात मेरठ निवासी तालिब नाम का एक व्यक्ति अपने भांजे शादाब के साथ मिलकर बहला फुसलाकर भाग ले गया था. बताया जा रहा है कि इसके बाद बड़ोदरा ले जाकर तालिब ने युवती का धर्म परिवर्तन कराते हुए उससे निकाह कर लिया.

मुजफ्फरनगर में दलित युवती का धर्म परिवर्तन कराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई
  • मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में दलित युवती का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
  • आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवती को सकुशल बरामद किया गया है
  • युवती को बहला फुसलाकर मेरठ निवासी तालिब और उसके भांजे शादाब ने बड़ोदरा ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया था
मुज्जफरनगर:

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक समाज के दो लोगों को एक दलित युवती का धर्म परिवर्तन करना उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी अच्छे से खातिरदारी की जिसके चलते वह अपने पैरों पर खड़े होने से भी मोहताज नजर आए.

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव निवासी एक दलित युवती को 10 अक्टूबर की रात मेरठ निवासी तालिब नाम का एक व्यक्ति अपने भांजे शादाब के साथ मिलकर बहला फुसलाकर भाग ले गया था. बताया जा रहा है कि इसके बाद बड़ोदरा ले जाकर तालिब ने युवती का धर्म परिवर्तन कराते हुए उससे निकाह कर लिया. इसके बाद युवती के परिजनों द्वारा थाने में लिखित शिकायती पत्र देते हुए अपनी बेटी की बरामदग मांग की थी.

पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 137(2), 65(1), 61(2), 77/351(3)/3(5), बीएनएस 3/4 (2) पोक्सो एक्ट , 3/5 धर्म परिवर्तन अधिनियम 3(2)W(II) एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करते मंगलवार को बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित गढ़ी चौराहे से आरोपी तालिब और शादाब को गिरफ्तार करते हुए युवती को भी सकुशल बरामद कर लिया है.

सीओ बुढ़ाना ने बताया कि पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अच्छे से सबक सिखाया था जिसके चलते वह अपने पैरों पर भी ठीक से खड़े होने के लिए मोहताज नजर आए. बताया जा रहा है कि जिस मुस्लिम व्यक्ति तालिब ने बहला फुसलाकर दलित युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह किया था. वह तीन बच्चों का पिता है और वह पिछले 5 साल से युवती के संपर्क में था.

