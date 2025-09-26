विज्ञापन
सीएम नीतीश की सभा में महिलाओं के गले से उड़ गए मंगलसूत्र, फूट-फूट कर रोईं... उठे सुरक्षा पर सवाल

गहने चोरी होने पर रो-रो कर महिलाओं का बुरा हाल कहा, जब मुख्यमंत्री की सभा जहां सैकड़ो की संख्या में पुलिसकर्मी है तब भी इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो खुली सड़कों पर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे.

सीएम की रैली में महिलाओं के गले से गहने चोरी
Bihar:

दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के राघोपुर गांव में शुक्रवार (26 सितंबर) को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सभा आयोजित की गई थी. यह सभा कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए आयोजित हुई थी. लेकिन इस सभा में उचक्कों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद सभा स्थल पर ही खूब बवाल मच गया. दरअसल, सभा स्थल पर मौजूद करीब 12 से ज्यादा महिलाओं के गले से सोने के चेन-मंगलसूत्र और अन्य गहने गायब हो गए. वहीं सभा जब खत्म हुई तब जाकर महिलाओं को अपने गहनों की चोरी का अहसास हुआ. इस घटना में महिलाओं के लाखों के गहने चोरी हुए हैं.

कई महिलाएं अपने गले से चेन और मंगलसूत्र गायब देखकर फुट-फुटकर रोने लगीं. पीड़ित महिलाओं और उनके परिजनों ने घटना की जानकारी देते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए.

महिलाओं ने सड़क जाम कर किया हंगामा

महिलाओं ने कहा कि जब मुख्यमंत्री की सभा जहां सैकड़ो की संख्या में पुलिसकर्मी है तब भी इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो खुली सड़कों पर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे. पीड़ित महिलाएं अपने गुम हुए गहनों की तलाश में भटकती रहीं. घटना के बाद से महिलाओं में भारी आक्रोश दिखा जिसके बाद सभी ने मुख्य सड़क जाम कर हंगामा किया. जिसमे दरभंगा के डीएम और एसएसपी की गाड़ी समेत पता सें गाड़ियाँ फँसी रही और अधिकारियों को रोके रखा. करवाई के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया.

किसी के 1 तो किसी के 2 लाख के गहने चोरी

एक पीड़िता पूनम देवी ने बताया कि मेरा एक लाख रुपये का चेन चोरी हो गया. वही गौरी देवी ने बताया कि 40 हजार का बताया, सुनीता देवी 50 हजार का सोने का चैन गायब होने की बात कही है, वही गायत्री देवी की 2 लाख रुपये का, रामकुमारी देवी का 50 हजार, राधा कुमारी का 35 हजार का स्वर्ण आभूषण गायब हो गया है.

