राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का एक बेहद प्यारा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में दोनों के बीच की आत्मीयता और पारिवारिक लगाव साफ दिखाई देता है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इसे तेजी से शेयर भी कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में रोहिणी आचार्य अपने पिता से प्यार भरे अंदाज में कहती हैं, "बोलिए, क्या बोलना है? आप ठीक से रहिएगा." इस पर लालू यादव मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, "हां, हम ठीक से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे. तुम भी ठीक से रहना." पिता की बात सुनकर रोहिणी कहती हैं कि वह तो ठीक रहती हैं लेकिन उन्हें अपना खास ख्याल रखना चाहिए. बातचीत के दौरान उनका अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और स्नेह साफ तौर पर नजर आता है.

खाना समय पर खाने की दी सलाह

इसके बाद रोहिणी आचार्य लालू यादव से समय पर खाना खाने की बात कहती हैं. वह कहती हैं, "खाना समय पर खाइएगा." इस पर लालू यादव हंसते हुए जवाब देते हैं, "ओके, ओके." लेकिन बेटी यहीं नहीं रुकती और मजाकिया अंदाज में कहती हैं, "सिर्फ ओके-ओके बोल रहे हैं."

सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया वीडियो

वीडियो में नजर आ रहा यह स्नेह, अपनापन और हल्का-फुल्का मजाक लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कई यूजर्स इसे पिता-पुत्री के मजबूत रिश्ते की खूबसूरत झलक बता रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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