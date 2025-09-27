तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर में लालू-राबड़ी की फोटो क्यों नहीं? जनशक्ति जनता दल नेता ने बताई वजह

Tej Pratap Yadav Party Poster: कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ वाली तस्वीर सामने आने के बाद RJD और लालू परिवार से बाहर किए गए तेज प्रताप यादव ने बीते दिनों अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की. लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप की नई पार्टी का नाम 'जन शक्ति जनता दल' है. बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर 'जन शक्ति जनता दल' का पोस्टर साझा किया, जिसमें उन्होंने खुद को ‘राष्ट्रीय अध्यक्ष' के रूप में दिखाया है तथा चुनाव चिह्न के रूप में ‘ब्लैकबोर्ड' को दर्शाया है.

हालांकि, निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा कि उन्हें अब तक इस नाम की किसी पार्टी के पंजीकरण और उसे चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने की कोई जानकारी नहीं है. तेज प्रताप की पार्टी की घोषणा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि उनकी पार्टी के पोस्टर पर लालू-राबड़ी की तस्वीर क्यों नहीं है?

तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर में लालू-राबड़ी की तस्वीर क्यों नहीं?

शनिवार को इस बात की जानकारी जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने खुद दी. तेज प्रताप ने कहा, "मेरे माता-पिता एक अलग राजनीतिक दल से हैं. मैं अपनी पार्टी के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें कैसे लगा सकता हूँ? वे राजद में हैं. यह मेरी पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है. पार्टी नेताओं की तस्वीरें लगी हैं."

#WATCH | Patna | Janshakti Janta Dal founder and former Bihar minister Tej Pratap Yadav says, "...My parents belong to a different political party. How can I paste their pictures on my party's posters? They are in RJD. It is not in accordance with the Constitution of my party.



तेजस्वी के होर्डिंग्स में भी नहीं है लालू-राबड़ी की तस्वीरः तेज प्रताप

इसके बाद तेज प्रताप ने मीडिया से तेजस्वी यादव के होर्डिंग्स में माता-पिता की तस्वीर नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के होर्डिंग्स भी लगे हैं, उनमें माता-पिता की तस्वीरें भी नहीं हैं. मैं अपने माता-पिता का सम्मान करता हूँ, और वे मेरे दिल में हैं. आज होर्डिंग पर तस्वीर लगाई जा सकती है और कल हटा दी जा सकती है... तेजस्वी यादव के होर्डिंग से भी माता-पिता की तस्वीरें गायब हैं, जाकर जयचंद से पूछो... कि तेजस्वी के होर्डिंग में पार्टी के संस्थापक की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई."

