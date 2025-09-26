विज्ञापन
नई पार्टी, ब्लैक बोर्ड निशान, पोस्टर से लालू-राबड़ी गायब... तेजप्रताप बिहार चुनाव में किसे देंगे टेंशन?

तेज प्रताप यादव इस चुनाव में ब्लैक बोर्ड के निशान पर चुनाव लड़ेंगे. इसे लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी पार्टी का निशान साझा किया है. 

  • तेज प्रताप यादव इस बार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से अलग अपनी नई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे
  • उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने ब्लैक बोर्ड के चुनाव चिन्ह से मान्यता प्रदान की है
  • तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह और संपूर्ण विकास के संकल्प साझा किए
पटना:

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार में चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं. हालांकि, इसका ऐलान तो वह काफी पहले ही कर चुके थे लेकिन आज का दिन उनके लिए बेहद खास है. खास इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी को आज आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह मिल गया है. इस चुनाव तेज प्रताप यादव ब्लैक बोर्ड के निशान पर चुनाव लड़ेंगे. इसे लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी पार्टी का निशान साझा किया है. 

तेज प्रताप यादव ने इस पोस्ट में लिखा है कि हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं. हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है. हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. 

तेज प्रताप यादव ने पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद एक पोस्टर भी साझा किया है. सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस पोस्टर में उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर डॉ. अंबेडकर की तस्वीर को जगह दी है लेकिन इस पोस्टर में उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को ही जगह नहीं दी गई है. 

आपको बता दें कि लालू परिवार में बीते कुछ दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इशारों इशारों में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था. इससे पहले लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर कर दिया. 

