Bihar STET Result 2025: बिहार परीक्षा बोर्ड कभी भी जारी कर सकता है STET रिजल्ट, एक क्लिक में ऐसे करें चेक

Bihar STET Result 2025: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) की तरफ से जल्द ही बिहार STET 2025 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. इस रिजल्ट का हजारों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. बिहार बोर्ड की तरफ से 14 से 31 अक्टूबर तक एसटीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा को दो चरणों में आयोजित किया गया था, ये परीक्षा बिहार के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए होती है. पास होने वाले उम्मीदवारों को स्कूलों में निकलने वाली भर्ती में आवेदन का मौका मिलता है और वो नौकरी पाने के योग्य हो जाते हैं.

कैसे करें डाउनलोड?

बिहार बोर्ड की तरफ से कभी भी परीक्षा के नतीजे जारी किए जा सकते हैं. अपना रिजल्ट देखने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं और यहां STET रिजल्ट 2025 के लिंक पर क्लिक करें. लिंक पर जाने के बाद आपको लॉगइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होगा. लॉगइन करने के बाद आप स्क्रीन पर रिजल्ट देख सकते हैं.

इतने हैं पासिंग मार्क्स

बता दें कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की तरफ से कक्षा 9 से 10 लिए पेपर-1 और कक्षा 11 और 12 के लिए पेपर-2 आयोजित किया जाता है. इस परीक्षा में सामान्य छात्रों के लिए पासिंग मार्क्स 50% हैं. वहीं ओबीसी के लिए 45.5%, ईबीसी (EBC) के लिए 42.5%, एसटी/एससी (SC/ST) के लिए 40%, दिव्यांग (PWD) 40% और महिलाओं के लिए 40% पासिंग मार्क्स हैं.

अक्टूबर में हुई थी परीक्षा

एसटीईटी परीक्षा अक्टूबर में आयोजित की गई थी और सितंबर में इसके लिए आवेदन मांगे गए थे. अब उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है, जो कभी भी जारी किया जा सकता है. बता दें कि STET पास करने के बाद शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता मिलती है, इस परीक्षा को पास करने के बाद नौकरी की गारंटी नहीं मिलती. एक बार परीक्षा पास करने के बाद ये हमेशा के लिए वैध रहता है. परीक्षा से जुड़ी बाकी जानकारी के लिए bsebstet.org पर जाकर देख सकते हैं.

