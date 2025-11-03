तेजस्वी पर भड़के ओवैसी, किशनगंज में दी चुनौती- "बाबू! चरमपंथी को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बताओ"

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज की रैली में सीधे तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि आज एक साक्षात्कारकर्ता ने तेजस्वी यादव से पूछा कि उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया. इस पर तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक चरमपंथी, एक कट्टरपंथी, एक दहशतगर्द है... मैं तेजस्वी से पूछता हूं, 'बाबू चरमपंथी को तुम ज़रा अंग्रेजी में लिख के बताओ'... वह मुझे चरमपंथी कहते हैं, क्योंकि मैं अपने धर्म का गर्व से पालन करता हूं. किसी के आगे सिर नहीं झुकाता. नमाज पढ़ता हूं. मेरी दाढ़ी है और मैं टोपी पहनता हूं. तेजस्वी यादव दाढ़ी और टोपी वाले को चरमपंथी कहते हैं.

संविधान तुम पढ़ नहीं सकते हो...

ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा,तेजस्वी यादव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तुम पढ़ नहीं सकते हो और हमें आतंकी बताते हो. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर कहा कि जब मैंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के पक्ष में बयान दिया था, तो पाकिस्तान वालों ने मुझे आतंकी कहा था. आज तेजस्वी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं. आज तेजस्वी यादव को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं.

सीमांचल का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा

आईएमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर में एक भव्य चुनावी सभा को संबोधित किया. यहां उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के साथ होने वाले 'भेदभाव' का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी. ये साढ़े तीन फीसदी मल्लाह बिरादरी वाले को उपमुख्यमंत्री बनने का ऐलान तो करते हैं मगर मुस्लिम के बेटे को उपमुख्यमंत्री नहीं बनाते. अब सीमांचल का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा.

भागलपुर दंगा के आरोपी को टिकट दिया

एआईएमआईएम चीफ ने राजद पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म पर तेजस्वी एक शब्द नहीं बोलते. 35 वर्ष पूर्व हुये भागलपुर दंगा के आरोपी कामेश्वर यादव को राजद ने 'अवॉर्ड' दिया. उन्होंने कहा कि पटना में बैठे लोग नहीं चाहते है कि सीमांचल की जनता अपना फैसला खुद ले. औवेसी ने कहा कि राजद ने एआईएमआईएम को कमजोर करने के लिए उनके चार विधायकों को तोड़ा, लेकिन एआईएमआईएम सीमांचल की हक की लड़ाई लड़ रही है. यहां की जनता को सियासी तौर पर जागरूक कर रही है.