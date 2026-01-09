ओवैसी ने फिर अलापा भेदभाव वाला राग, मुस्लिमों-दलितों के सहारे धुले नगरपालिका तक पहुंचने का दांव

महाराष्ट्र नगर निगम चुनावको लेकर हलचल तेज हैं. ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतर आए हैं. धुले में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिन कानूनों के जरिए आज कार्रवाई की जा रही है, वे कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब उनका समर्थन किया था.

ओवैसी ने उठाया मुस्लिमों, दलितों का मुद्दा

ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, ऐसे कानूनों का उन्होंने संसद में विरोध किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इन कानूनों के कारण सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित और ओबीसी समुदाय के लोग शिकार बने हैं.

ओवैसी ने कहा कि धुले के दो युवक पिछले साढ़े पांच साल से जेल में बंद हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आज़ादी के बाद क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता दो से पांच साल जेल में रहा है. उन्होंने बताया कि यह कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में बना और 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे और सख्त किया. कांग्रेस के बनाए कानून आज मोदी सरकार के लिए मददगार साबित हो रहे हैं.

पुराने मामलों का जिक्र

ओवैसी ने 1962 के जम्मू-कश्मीर दंगों और मुंबई रेल बम विस्फोट का हवाला देते हुए कहा कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 11 मुसलमानों को करीब 19 साल तक जेल में रखा गया, बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बेकसूर करार दिया. उन्होंने सवाल किया कि उस समय सत्ता में कौन था- कांग्रेस. उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस और एटीएस ने कई निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया.

ओवैसी ने लोगों से अपील की कि इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा और इसके लिए धुले महानगरपालिका चुनाव में AIMIM के उम्मीदवारों को जिताना होगा. उन्होंने दावा किया कि आने वाले पांच वर्षों में धुले, मालेगांव, संभाजीनगर और विदर्भ में फिर से एमआईएम के विधायक चुने जाएंगे.

अजित पवार और महायुति पर हमला

ओवैसी ने अजित पवार पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार शरद पवार के नहीं हो पाए तो और किसी के क्या होंगे. उन्होंने महायुति के दलों पर जनता के साथ तमाशा करने का आरोप लगाया और कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच सिर्फ दिखावे की कुश्ती चल रही है.

बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखी टिप्पणी

ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं, फिर भी बीजेपी चुप रहती है. उन्होंने सवाल किया कि कहां गया आपका राष्ट्रवाद. उन्होंने पेट्रोल की कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पेट्रोल 106 रुपये प्रति लीटर है, जबकि गुजरात में क्या हाल है.

ओवैसी के तीखे और आक्रामक तेवर

ओवैसी ने दावा किया कि धुले महानगरपालिका चुनाव में एमआईएम के 15 से ज्यादा उम्मीदवार जीतेंगे. उन्होंने समर्थकों से 15 तारीख को एमआईएम के “पतंग” चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाने की अपील की और युवाओं से मोबाइल की लाइट जलाकर समर्थन जताने को कहा. धुले की इस सभा में ओवैसी के तीखे और आक्रामक भाषण ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. महानगरपालिका चुनाव से पहले उनके बयानों को सत्ता पक्ष के खिलाफ खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है.