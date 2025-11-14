विज्ञापन
Bihar Election Result: अकेली जेडीयू पूरे महागठबंधन पर भारी, बिहार में फिर से नीतीशे कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है और अकेली जेडीयू पूरे महागठबंधन पर भारी पड़ती नजर आ रही है. महागठबंधन अभी 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जेडीयू अकेले 76 सीटों पर आगे नजर आ रही है.

Bihar Election Result: अकेली जेडीयू पूरे महागठबंधन पर भारी, बिहार में फिर से नीतीशे कुमार
अकेली जेडीयू पूरे महागठबंधन पर भारी
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू को कुछ कम करके आंका जा रहा था. कांग्रेस और आरजेडी नीतीश पर जमकर तंज कस रहे थे. लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर खुद को साबित करते हुए और विपक्षियों को जवाब देते नजर आ रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है और अकेली जेडीयू पूरे महागठबंधन पर भारी पड़ती नजर आ रही है. महागठबंधन अभी 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जेडीयू अकेले 76 सीटों पर आगे नजर आ रही है. एनडीए को बिहार चुनाव में बंपर जीत मिलती दिख रही है.  187 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है. 

बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था. लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगा. उधर, विपक्षियों ने भी नीतीश कुमार की सेहत को लेकर काफी हमला किया. ऐसे में कुछ चुनावी एक्‍सपर्ट भी नीतीश को कमजोर आंक रहे थे. लेकिन काउंटिंग के दौरान स्थिति अलग नजर आ रही है. नीतीश का जवाब विपक्षियों को मिल गया है. उन्‍होंने साबित कर दिया है कि विकास का उनका मॉडल अब भी हिट है और लोग उन्‍हें ही सीएम के रूप में फिर देखना चाहते हैं.

निर्वाचन आयोग के दोपहर 12 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, राजग 243 सीटों में 186 सीटों पर आगे था, जबकि महागठबंधन लगभग 46 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए था. एनडीए के घटक दलों में भाजपा 82 सीटों, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) 75 सीटों, सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 22 सीटों, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (से) चार और राष्ट्रीय लोक मार्चा तीन सीटों पर आगे था. महागठबंधन में राजद की 35 सीटों पर बढ़त थी. कांग्रेस सात और भाकपा (माले) लिबरेशन छह पर तथा माकपा एक सीट पर आगे थी.

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान संपन्न हुआ. 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग हुई.

