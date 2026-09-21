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POCSO के तहत केस दर्ज, वीडियो शेयर किया तो भी कार्रवाई, जमुई की बेटी से दरिंदगी पर एक्शन में बिहार पुलिस

K.S. अनुपम ने बताया कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित किया है. अब तक 13 फेसबुक, 12 इंस्टाग्राम और 7 X अकाउंट्स के खिलाफ टेकडाउन कार्रवाई की गई है.

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ADG ने बताया कि जमुई थाने में BNSS की धारा 128, 74, 75 और POCSO एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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जमुई में लड़की के साथ दुर्व्यवहार और छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के मामले में ADG Law & Order K.S. अनुपम ने पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें दो की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच बताई गई है. ADG ने बताया कि जमुई थाने में BNSS की धारा 128, 74, 75 और POCSO एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है. इसकी निगरानी जमुई SDPO के नेतृत्व में की जा रही है.

वायरल वीडियो प्रसारित करने वालों पर भी कार्रवाई

K.S. अनुपम ने बताया कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित किया है. अब तक 13 फेसबुक, 12 इंस्टाग्राम और 7 X अकाउंट्स के खिलाफ टेकडाउन कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि नाबालिगों की पहचान या चेहरा उजागर कर वीडियो प्रसारित करना भी कानून के तहत अपराध है. ऐसे लोगों के खिलाफ POCSO एक्ट और Juvenile Justice Act की धारा 74 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ADG ने बताया घटना का पूरा घटनाक्रम

ADG के मुताबिक, घटना जमुई-लखीसराय मुख्य मार्ग से करीब तीन किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में शाम करीब 6:25 से 6:30 बजे के बीच हुई. पुलिस घटना स्थल पर पेट्रोलिंग व्यवस्था की भी जांच करेगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल 7-8 युवकों के नाम सामने आए हैं. जांच में जो भी व्यक्ति घटना में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है.

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