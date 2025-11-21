बिहार कांग्रेस में अंदरूनी विवाद तेज, अनुशासन समिति पर उठे सवाल, पप्पू यादव वापस जाओ के लगे नारे

विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही. सदाकत आश्रम में शुक्रवार को हाई वोल्टेज ड्रामा चला. प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्ण अल्लाह वारु को बर्खास्त करने की मांग कर रहे नेता आज सदाकत आश्रम में धरने पर बैठ गए. "टिकट चोर, बिहार छोड़" जैसे नारों के साथ उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया. मौके पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सांसद पप्पू यादव को भी नाराज नेताओं का विरोध झेलना पड़ा.

पप्पू यादव वापस जाओ के लगे नारे

पप्पू यादव ने नेताओं को मनाने की कोशिश की तो नाराज नेताओं ने पप्पू यादव वापस जाओ के नारे भी लगाए. नेताओं ने कहा कि आप बाहरी व्यक्ति हैं, अपने गलत लोगों को टिकट दिलाया. इससे पार्टी को नुकसान हुआ. पप्पू यादव जमीन पर बैठकर नेताओं को मनाने की कोशिश करते रहे लेकिन नेता नहीं माने. पिछले दिनों 43 नेताओं को कांग्रेस ने नोटिस थमाया था. पिछले दिनों कांग्रेस ने 43 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नोटिस थमाया था.

अनुशासन समिति के गठन पर ही सवाल

इनमें पूर्व विधायक छत्रपति यादव, बंटी चौधरी, गजानंद शाही, आनंद माधव जैसे बड़े नाम शामिल थे. अब इन नेताओं ने अनुशासन समिति के गठन पर ही सवाल उठाए हैं. नेताओं का कहना है कि अनुशासन समिति या अन्य किसी भी समिति का गठन संगठन महासचिव कर सकते हैं. प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति का गठन नहीं कर सकते. इसलिए वह समिति ही असंवैधानिक है, जिन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, वे भाजपा नेताओं के करीबी हैं. इसलिए हम उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे.

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने भी दिया इस्तीफा

टिकट बंटवारे से नाराज महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरवर जहां फातमा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि इससे पहले 13 महिला अध्यक्ष बनी, सबको पार्टी ने टिकट दिया. मैं पहली और इकलौती अध्यक्ष हूं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती है. मुझे इन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया न ही महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी दी. 61 में से सिर्फ 5 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया. मैं महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए इस्तीफा दे रही हूं.

