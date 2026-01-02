विज्ञापन
विशेष लिंक

अंडरटेकिंग, डिमांड ड्राफ्ट.... असम में बगावत न कर पाएं नेता, कांग्रेस ने निकाला जोरदार तोड़

Assam Assembly Election: एक टिकट पर बहुत से दावेदार होते हैं. लेकिन आलाकमान अपने हिसाब से उम्मीदवार का चयन करता है. ऐसे में दूसरे उम्मीदवार नाराज हो जाते हैं और बगावती तेवर अपना लेते हैं. अब ऐसा करना कांग्रेस नेताओं के लिए मुमकिन नहीं होगा.

Read Time: 3 mins
Share
अंडरटेकिंग, डिमांड ड्राफ्ट.... असम में बगावत न कर पाएं नेता, कांग्रेस ने निकाला जोरदार तोड़
असम में टिकट के लिए कांग्रेस का एप्लिकेशन फॉर्म (फाइल फोटो)
  • कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में टिकट आवेदन के लिए फॉर्म निकाला है, जिसमें नियम स्पष्ट हैं.
  • टिकट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 5000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा.
  • फॉर्म में उम्मीदवार को अंडरटेकिंग देना होगा कि टिकट न मिलने पर वह पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करेगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुवाहाटी:

चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि दावेदार तो बहुत होते हैं लेकिन टिकट सबको मिलता नहीं है. ऐसे में नेता बगावत पर उतर आते हैं. असम विधानसभा चुनाव में ऐसा न हो, इसका तोड़ कांग्रेस ने निकाल लिया है. कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया है, टिकट के दावेदार को ये फॉर्म भरना होगा, जिसमें सभी नियम लिखे हुए हैं. जो भी इन नियमों को मानेगा, वही टिकट पाने के लिए फॉर्म भरेगा.

ये भी पढ़ें- 'जी राम जी' के खिलाफ कांग्रेस के अभियान का मुकाबला करने की तैयारी, जेपी नड्डा ने बनाई ये खास रणनीति

फॉर्म भरकर मिलेगा विधानसभा चुनाव में टिकट

ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने वाले हर दावेदार को टिकट मिल ही जाएगा. पार्टी सभी फॉर्म का निरीक्षण करेगी. उसको जो भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार लगेगा, उसको ही टिकट दिया जाएगा. खास बात यह है कि अगर एक बार ये फॉर्म भर दिया तो दावेदार टिकट न मिलने पर बगावत नहीं कर सकेगा. इस फॉर्म में साफ-साफ लिखा है कि नेता को अंडरटेकिंग देना होगा कि यदि टिकट नहीं मिला तो पार्टी से बगावत नहीं करेंगे.

Congress Ticket Form by

असम चुनाव में टिकट चाहिए तो मानी होंगी शर्तें

बता दें कि टिकट दावेदारी का ये फॉर्म फ्री बिल्कुल भी नहीं है. इसके साथ आवेदक को 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा. असम विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए आवेदन की आखिरी तारीफ 20 जनवरी है. बता दें कि असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस करीब 100 सीटों पर ख़ुद लड़ेगी और बाक़ी सीटों पर छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी.

कांग्रेस से टिकट के लिए 20 जनवरी तक करें आवेदन

अब जिसको भी कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन करना हो, वह दावेदार इस फॉर्म को 20 जनवरी तक भर सकता है. इस फॉर्म के भीतर जो भी डिटेल मांगी गई हैं, वह भरकर और 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगातर टिकट के लिए आवेदन किया जा सकता है.

टिकट नहीं मिलने पर बगावत नहीं कर सकेंगे

बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक टिकट पर बहुत से दावेदार होते हैं. लेकिन आलाकमान अपने हिसाब से उम्मीदवार का चयन करता है. ऐसे में दूसरे उम्मीदवार नाराज हो जाते हैं और बगावती तेवर अपना लेते हैं. अब पार्टी ने फॉर्म में नेताओं से अंडरटेकिंग मांग ली है कि टिकट नहीं मिला तो बगावत नहीं कर सकेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asam Assembly Election 2026, Assam Assembly Election Ticket, Assam Congress, Congress Ticket Application Form, Assam Congress Ticket
Get App for Better Experience
Install Now