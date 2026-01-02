अंडरटेकिंग, डिमांड ड्राफ्ट.... असम में बगावत न कर पाएं नेता, कांग्रेस ने निकाला जोरदार तोड़

चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि दावेदार तो बहुत होते हैं लेकिन टिकट सबको मिलता नहीं है. ऐसे में नेता बगावत पर उतर आते हैं. असम विधानसभा चुनाव में ऐसा न हो, इसका तोड़ कांग्रेस ने निकाल लिया है. कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया है, टिकट के दावेदार को ये फॉर्म भरना होगा, जिसमें सभी नियम लिखे हुए हैं. जो भी इन नियमों को मानेगा, वही टिकट पाने के लिए फॉर्म भरेगा.

फॉर्म भरकर मिलेगा विधानसभा चुनाव में टिकट

ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने वाले हर दावेदार को टिकट मिल ही जाएगा. पार्टी सभी फॉर्म का निरीक्षण करेगी. उसको जो भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार लगेगा, उसको ही टिकट दिया जाएगा. खास बात यह है कि अगर एक बार ये फॉर्म भर दिया तो दावेदार टिकट न मिलने पर बगावत नहीं कर सकेगा. इस फॉर्म में साफ-साफ लिखा है कि नेता को अंडरटेकिंग देना होगा कि यदि टिकट नहीं मिला तो पार्टी से बगावत नहीं करेंगे.

असम चुनाव में टिकट चाहिए तो मानी होंगी शर्तें

बता दें कि टिकट दावेदारी का ये फॉर्म फ्री बिल्कुल भी नहीं है. इसके साथ आवेदक को 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा. असम विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए आवेदन की आखिरी तारीफ 20 जनवरी है. बता दें कि असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस करीब 100 सीटों पर ख़ुद लड़ेगी और बाक़ी सीटों पर छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी.

कांग्रेस से टिकट के लिए 20 जनवरी तक करें आवेदन

अब जिसको भी कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन करना हो, वह दावेदार इस फॉर्म को 20 जनवरी तक भर सकता है. इस फॉर्म के भीतर जो भी डिटेल मांगी गई हैं, वह भरकर और 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगातर टिकट के लिए आवेदन किया जा सकता है.

टिकट नहीं मिलने पर बगावत नहीं कर सकेंगे

बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक टिकट पर बहुत से दावेदार होते हैं. लेकिन आलाकमान अपने हिसाब से उम्मीदवार का चयन करता है. ऐसे में दूसरे उम्मीदवार नाराज हो जाते हैं और बगावती तेवर अपना लेते हैं. अब पार्टी ने फॉर्म में नेताओं से अंडरटेकिंग मांग ली है कि टिकट नहीं मिला तो बगावत नहीं कर सकेंगे.