'जी राम जी' के खिलाफ कांग्रेस के अभियान का मुकाबला करने की तैयारी, जेपी नड्डा ने बनाई ये खास रणनीति

जेपी नडडा की बैठक में सभी बीजेपी शासित राज्यों से कहा जाएगा कि जी राम जी की तुलना मनरेगा से कर लोगों को जागरुक किया जाए. लोगों को ये भी बताया जाए कि किस तरह जी राम जी ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ़्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और ग़रीबी कम करने में कारगर होगा.

जेपी नड्डा ने शनिवार को बुलाई अहम बैठक.
  • जे पी नड्डा ने जी राम जी योजना पर रणनीति बनाने के लिए सभी बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है.
  • बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, संगठन महासचिव, ग्रामीण विकास मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे.
  • कांग्रेस ने 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में बीजेपी रणनीति बना रही है.
नई दिल्ली:

मनरेगा का नाम बदलकर जब से जी राम जी बिल हुआ है, तब से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है. इतना ही नहीं कांग्रेस ने तो इसके खिलाफ 5 जनवरी से अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है. अब बीजेपी भी कांग्रेस के अभियान के मुकाबले के लिए तैयार है. बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शनिवार को इसे लेकर बड़ी बैठक बुलाई है. इस बैठक में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ग्रामीण विकास मंत्रियों को बुलाया गया है. बैठक का मकसद उस रणनीति पर काम करना है, जिससे जनता तक जी राम जी की सच्चाई पहुंचाई जा सके.

'जी राम जी' पर जेपी नड्डा की अहम बैठक

जेपी नड्डा की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बी एल संतोष भी हिस्सा लेंगे. वहीं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव भी शामिल होंगे. बता दें कि जेपी नड्डा यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे.बता दें कि कांग्रेस ने 5 जनवरी को पूरे देश में मनरेगा बचाओ अभियान चलाने का फैसला किया है.

जवाबी रणनीति पर काम कर रही बीजेपी

बीजेपी अब जवाबी रणनीति पर काम कर रही है. सभी बीजेपी शासित राज्यों से कहा जाएगा कि जी राम जी की तुलना मनरेगा से कर लोगों को जागरुक किया जाए. लोगों को ये भी बताया जाए कि किस तरह जी राम जी ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ़्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और ग़रीबी कम करने में कारगर होगा. मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार और ख़ामियों के चलते सरकार ने जी राम जी लाने का फैसला लिया है. लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान में केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भी हिस्सा लेंगे.

लोगों तक पहुंचाई जाएगी 'जी राम जी' योजना की सही तस्वीर

लोगों को जागरुक करने के लिए प्रदेशों में प्रेस कॉन्फ़्रेंस, सेमिनार, सम्मेलन आदि आयोजित किए जाएंगे. साथ ही मज़दूरों और किसानों से संपर्क साधा जाएगा. जगह जगह पर किसान और मज़दूर सम्मेलन आयोजित होंगे. बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस के भ्रामक दावों का मुक़ाबला किया जाए, ताकि जी राम जी योजना की सही तस्वीर लोगों तक पहुंच सके.

