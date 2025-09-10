चुनावी मौसम में बिहार के लिए एक और गिफ्ट... जानिए केंद्र ने किन रोड और रेल प्रोजेक्ट्स पर लगाई मुहर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी साल में बिहार के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनसे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा. मंत्रिमंडल ने 82.4 किमी लंबे 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड मोकामा-मुंगेर सेक्शन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है. यह नया सेक्शन हाई-स्पीड बक्सर-भागलपुर कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.

इस परियोजना की कुल लागत ₹4,447.38 करोड़ है और इसे हाइब्रिड एन्‍युटी मॉडल के तहत बनाया जाएगा. इससे दक्षिणी बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की कमी आएगी.

भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन का दोहरीकरण

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण (डबलिंग) को भी मंजूरी दी है. यह 177 किलोमीटर लंबी लाइन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी. इस परियोजना पर ₹3169 करोड़ की लागत आएगी. इस लाइन के दोहरीकरण से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही न केवल तेज और सुविधाजनक होगी, बल्कि इससे इन क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

परियोजना का विवरण: 177 किलोमीटर लंबी सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा.

लागत: इस परियोजना पर कुल ₹3,169 करोड़ खर्च होंगे.

लाभ:

लगभग 441 गाँवों और 28.72 लाख लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी.

बांका, गोड्डा और दुमका जैसे तीन आकांक्षी जिलों को लाभ होगा.

रेलवे खंड पर भीड़भाड़ कम होगी और परिचालन में आसानी होगी.

देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) और तारापीठ (शक्ति पीठ) जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुँच आसान होगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी.

बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर का मोकामा-मुंगेर खंड